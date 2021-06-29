«التضامن»: انخفاض مشاهد التدخين فى دراما رمضان بنسبة 3,9%

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم التواصل مع صناع الدراما من واقع مسئولياتهم الاجتماعية، وهو ما انعكس بنتائجه الإيجابية في تناول هذه القضية دراميًا، فقد تراجعت مشاهد التدخين من (13%) في رمضان 2016 إلى (3,9%) في رمضان الماضي، كما تراجعت مشاهد التعاطي من (4%) في رمضان 2017 إلى (1,3%) في رمضان السابق، كما أن (23%) من الأعمال التي تضمنت مشاهد تعاطٍ كانت بها خطوط درامية إيجابية في تناول القضية وعرضت رسائل توعية وتشجيع على العلاج.

جاء ذلك فى إطار الاحتفال بسلسلة من الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والأستاذ حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذ محمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub‬، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وأحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب‪ .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من قناعات الوزارة بقدرة الإعلام والدراما في تشكيل فكر ووجدان الأطفال والشباب وتوجيه وتقويم السلوك في إطار غير مباشر وجذاب، خاصة في قضية التعاطي والإدمان التي يستقي (72%) من شبابنا معلوماتهم بشأنها من الإعلام؛ لا سيما الدراما المصرية وفقًا لبحث أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عام 2017، واستمرارًا للجهد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ حملات التوعية الإعلامية ورصد وتحليل تناول الدراما لقضية التدخين والتعاطي.