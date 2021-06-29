5251 إصابة و106 وفيات بكورونا في تونس

ذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 5251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 414 ألفا و182 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 106 وفيات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و843 حالة، كما تم تسجيل شفاء 1918 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 19 ألفا و10 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 584 حالة، إلى جانب 136 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



تطعيمات لقاح كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن مليونًا و793 ألفًا و424 شخصًا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(108) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة- حسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الإثنين بالجرعة الأولى بلغ 28 ألفًا و193 شخصًا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 532 ألفًا و602 شخص.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 2 مليون و837 ألفًا و667 شخصًا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.