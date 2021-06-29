عقد إعلانات بـ2 مليون دولار.. «الزمالك» يبدأ إجراءات التجديد لـ«بن شرقى»

تعقد اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد مباراة غزل المحلة للاتفاق على التجديد.

ويحرص هاني برزي، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، على إقناع بن شرقي بالتجديد بزيادة 10%‎ عن قيمة عقده السابق مع إبرام عقد إعلاني ضخم له لشركة "برزي" في المغرب ليقوم بعمل دعاية إعلانية للشركة في المغرب مقابل 2 مليون دولار وقد يتم تكرار الحملة الإعلامية فيما بعد.