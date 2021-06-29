ضبط 46 مخالفة تموينية فى حملة رقابية على المخابز ببنى مزار وسمالوط

شنت إدارة تموين مركز بني مزار شمال محافظة المنيا حملة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 17 محضرًا متنوعًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها، كما نجحت الرقابة التموينية بمركز سمالوط في تحرير 29 مخالفة بالمخابز البلدية.

قال أحمد سليمان رئيس الرقابة التموينية ببني مزار إنه تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا قامت حملة تموينية ضمت مفتشي التموين بالإدارة والجهات المعنية بحملة على المخابز البلدية بدائرة مركز بني مزار ومتابعة الحالة التموينية ونجحت الحملة في ضبط وتحرير 17 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح رئيس الرقابة التموينية أن هذه المخالفات جاءت على النحو التالي: 6 محاضر خبز ناقص الوزن و2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن ومحضر واحد عدم إعطاء بون صرف و5 محاضر عدم الإعلان.

تحرر عن المخالفات المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وكانت إدارة تموين مركز سمالوط شمال المحافظة برئاسة محمود عبدالرحمن رئيس الرقابة التموينية قد شنت حملة تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 29 مخالفة متنوعة لمخابز بلدية جاءت على النحو التالي 7 محاضر خبز ناقص الوزن و10 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجن و4 محاضر عدم إعطاء بون صرف و4 محاضر توقف عن الإنتاج، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن هذه الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من تقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات، مشيرًا إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعطى تكليفات بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق لضمان صحة المعروض من المواد والسلع الغذائية.