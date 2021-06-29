‏المغرب: 9.9 مليون تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تلقي 9 ملايين و986 ألفًا و882 مواطنًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى اليوم، مشيرة إلى تلقي 78 ألف شخص للجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة المغربية، أن 120 ألفًا و194 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقيه 9 ملايين و74 ألفًا و224 شخصًا.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 19 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 10 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا، و8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، طبقا لنظام "كوفاكس".



اصابات كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 690 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 530 ألفا و585 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 9292 حالة، فيما تم تسجيل 530 حالة شفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 517 ألفا و49 حالة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.