الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدر «الآيس» في دار السلام

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بقيادة المقدم وسام عطية، من القبض على عاطلين بحوزتهما مخدر الآيس وسلاح ناري بدائرة القسم.

تعود الواقعة بتمكن قوة أمنية من مباحث القسم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة دار السلام من ضبط عاطلين مقيمين بمنطقة دار السلام وبحوزتهم كمية من مخدر الايس وسلاح ناري ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح للدفاع عن تجارته الاثمه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاطلين مخدر الايس قبل ترويجها دار السلام

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وائل لطفي

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