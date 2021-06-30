دراسة حديثة تتوصل لفارق السن المثالى بين الزوجين

أظهرت دراسة حديثة أن الارتباط برجل يكبر المرأة بـ6 سنوات يجعلها أكثر سعادة في المستقبل، حيث الحكمة والنضج العاطفي والاستقرار تعتبر من أهم الأشياء التي تبحث عنها النساء عند الرجال.

وكشف موقع "bright side" أن هذه الدراسة من الدراسات المثيرة للفضول، لتفسير لماذا تفضل بعض النساء المواعدة مع كبار السن من الرجال.

تقول الدراسة: السبب ببساطة لأنهم أكثر نضجًا، يعاملونك باحترام، ويتحدثون إليك، ويستمعون إليك، ويشاركونك، ولديهم خبرة أكبر في الحياة ،كما إنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر نضجًا، ويعرفون ما يريدون في الحياة، كما أنهم في كثير من الأحيان يبحثون عن علاقة ملتزمة.

وأضافت: "من الجيد الارتباط بأشخاص أكثر استقرارًا في حياتهم، والذين يعرفون ما يريدون لمستقبلهم بشكل أكثر وضوحًا، عادة ما يكون لديهم استقلالية أكثر.

وفي الواقع غالبًا ما توجد فجوات عمرية كبيرة بين الشريكين مثل بعض الأفلام الرومانسية، لكن الحقيقة هي أن فارق السن المثالي في العلاقة 6 سنوات.

وفقًا للدراسة: تميل النساء إلى النضوج بشكل أسرع من الرجال، لهذا السبب، لا تحب معظم النساء الارتباط بالرجال في أعمارهم أو أصغر منهم، وأضافت أنه بصرف النظر عن فجوة سن 6 سنوات تفضل النساء بشكل عام الزواج من الرجال الذين تقل فارق العمر بينهم عن 10 سنوات وفقًا للدراسة.

وعن الفارق العمري الذي يصل إلى 10 سنوات فيجعل الزوجين أكثر عرضة للخلاف، بنسبة 39% قياسا بباقي الأزواج، فيما يرتفع احتمال الخلاف إلى 95 % حين يكون الفارق العمري عشرين عاما.

وعن المستوى التعليمي ففي الفارق بين الأزواج، فإن نسبة احتمال الطلاق ترتفع إلى 43 %، فيما تقل النسبة بصورة كبيرة حين يكون الفارق في المسار العلمي عامين دراسيين فحسب، ولابد أن نعي أن التفاهم ووجود الحب والاهتمام بين الطرفين هو الأفضل بين الزوجين مهما كان فارق العمر.