ملخص قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

بدأ مساء الثلاثاء، المؤتمر الصحفى للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لإعلان تفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق يوم 10 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو المقبل الشعبة العلمية و١١ يوليو الشعبة الأدبية.

وينشر «الدستور» ملخص قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، وجاءت كالتالي:

- لا توجد إجابات على التابلت، فقط، الإجابة بابل شيت.

- سيدخل الطالب بالتابلت، حتى يتثنى له الاستعانة به، حال حمله للكتب المدرسية على الجهاز.

- لا يوجد طالب يستطيع (تقفيل) الامتحان.

- سيتم الكشف عن أجهزه التابلت قبل دخول الامتحان

- أي تابلت خارج المنظومة التعليمية (متهكّر) سيتم منع صاحبه من الدخول به وتحرير محضر له بذلك.

- سيتم معاقبة كل طالب يدخل اللجنة بهاتف محمول (موبايل) أو بكتاب غير كتاب الوزارة وتطبيق قانون الغش عليهم.

- مناشدة الأهالي بعدم التجمهر أمام اللجان.

- التصحيح سيكون إلكترونيًا.

- الامتحان موحّد لجميع الطلاب.

- الإجابة بالقلم الجاف الأزرق أو الاسود فقط

- لا تغير في تنسيق الجامعات

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة