محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع «بشاير خير الوادي»

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بزراعة الأشجار على جانبي مدخل الطريق المؤدي لقرى بشاير خير الوادي واستغلال المنطقة المحيطة للمسجد بعمل مظلات لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده القرى شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز ومحسن مغربي، مدير عام الطرق بالمحافظة، كما وجه باستكمال تنجيل المنطقة المحيطة بملعب كرة القدم والانتهاء من اعمال الجداريات والرسومات الفنية، وكذلك تدبير مستلزمات إقامة مشروعات صغيرة للمستفيدين بالقري كوحدة تربية دودة القز لإنتاج الحرير وبطارية ارانب ومفرخة وفرن.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، أعمال استكمال الممشي السياحي شمال مدينة الخارجة حتي مطار الخارجة يرافقه محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة ومجدي الطماوي رئيس المركز، ووجه بعمل المظلات والبرجولات لخدمة رواد الممشى وسرعة الانتهاء من الأعمال لتوفير متنفس حضاري للمواطنين وإظهار مدخل المدينة الشمالي بشكل حضاري.