مباحث طنطا تكثف جهودها لكشف أسباب إشعال شاب النيران فى نفسه

تكثف مباحث مركز طنطا جهودها لكشف أسباب قيام شاب في العقد الثالث من العمر، في قرية خرسيت، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بالانتحار بإشعال النيران في نفسه، وتم نقله إلى مستشفى طنطا وتوفي بعد عدة ساعات.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شابا في العقد الثالث من العمر، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 100%، ولا يمكن استجوابه وتوفي بعد ساعات من وصوله.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين أن شابا قام بسكب مادة بترولية "بنزين" عليه وإشعال النيران بنفسه، أمام منزلة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكن دون جدوى، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.