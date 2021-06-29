الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة تعريفية عن الفطر الأسود في «صحة دمياط»

ندوة تعريفية عن الفطر
ندوة تعريفية عن الفطر الأسود

نظمت إدارة التدريب والمدارس، بالتعاون مع مستشفى حميات دمياط دوره تدريبية، الثلاثاء، حاضر فيها الدكتور عماد بلح، مدرب زمالة الأمراض المعدية بمستشفى الحميات، واستهدف التدريب أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات مديرية الصحة بدمياط.

وقام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط بجولة شملت مستشفي فارسكور المركزي ومركز الأمراض المتوطنه تفقد خلالها قسم الطوارئ للوقوف على معايير جوده الخدمات المقدمة وحُسن معاملة المرضي، كما تم مناقشه ملف الإحلال والتجديد المبانى بالمستشفي، كما تم متابعة مبنى الغسيل الكلوى الجديد، كما تفقد مبنى المتوطنة وتجهيز مقر محتمل لتلقي اللقاح لأهالى مركز فارسكور.

كما قام وكيل صحة دمياط بالتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة الجائحة التى تمر بها البلاد، ورافقه فيها أثناء الزيارة الدكتورة ضياء داود وكيل المديرية، والدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط بالمديرية.

ناشد الدكتور إيهاب محمود، المشرف العام على مقرات توزيع اللقاح للمواطنين والفرق المتنقلة لتوزيع اللقاح بأهمية تلقي اللقاح وكذلك أهمية التسجيل على موقع الوزارة لتلقي ميعاد التطعيم ضد فيروس كورونا، لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم. 

محافظة دمياط دمياط الفطر الأسود كورونا فيروس

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