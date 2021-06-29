«عليا التنور المجتمعي» بجامعة الفيوم تعقد اجتماعها الثامن لمحو الأمية

عقدت اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعى، الثلاثاء، محور محو الأمية بجامعة الفيوم، اجتماعها الدوري الثامن، بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور آمال ربيع المدير التنفيذي للمشروع، أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، ورجب إمبابي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأميّة وتعليم الكبار بالفيوم، و غادة مصطفى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الثلاثاء.

وأشاد الدكتور خالد عطا الله بالنجاح الكبير الذي حققته اللجنة بجامعة الفيوم في محو أمية عدد كبير من أبناء المحافظة وتهيئة طلاب الجامعة واكسابهم المهارات اللازمه في مجال محو الاميه وتعليم الكبار.

وصرح الدكتور محمد سعيد ابو الغار ان اجتماع اللجنه العليا لمشروع التنور المجتمعى ناقش الإستعداد لعقد امتحانات دوره يوليو في الفتره من الرابع من يوليو وحتى الخامس عشر من يوليو في جميع مراكز الفيوم كما تم تحديد يوم الحادي عشر من شهر يوليو لاقامه احتفاليه لتكريم المشاركين في نجاح دوره شهر ابريل 2021 والتي تم فيها محو اميه 2032 دارس.

وأضاف ان دوره شهر يوليو الاستثنائيه المنعقده في الفتره من 30/5 وحتى 2021 3/6 اجتاز فيها 1222 دارس الاختبار بنجاح.