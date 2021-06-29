محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى «30 يونيو»

بعث طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ٨ لثورة ٣٠ يونيو.

وجاء في البرقية التي بعثها محافظ الغربية: “بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية، أن أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو التي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادتكم الرشيدة سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم”.

كما بعث رحمي برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ولجميع المسئولين بالدولة.

كما أرسل نائب محافظ الغربية، الدكتور مهند أحمد عطا، ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وببرقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ولجميع المسئولين بالدولة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الرئيس والقيادات المصرية والشعب المصري وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات.