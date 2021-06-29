«فاروس»: ارتفاع في أسعار مواد غذائية تدخل في صناعة الجبن

كشف تقرير صادر عن مركز فاروس للأبحاث، عن وصول أسعار زيت النخيل الخام 1,047 دولار للطن، مرتفعة 2% على أساس أسبوعي مقارنة مع 1,029 دولار في الأسبوع الماضي.

ويقل المستوى الراهن بنسبة 4% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 1,090 دولار، ولكنه يزيد بنسبة 20% عن متوسط سعر الربع الرابع 2020 المسجل عند 870 دولار. وستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الجبن، وانخفض سعر طن مسحوق الحليب منزوع الدسم بنسبة 2% إلى 3,356 دولار في 15 يونيو 2021، مقارنة مع 3,415 دولار في 1 يونيو 2021. يزيد المستوى المذكور بنسبة 1% عن متوسط الأسعار منذ بداية العام البالغ 3311 دولار، وبنسبة 18% عن متوسط أسعار الربع الرابع المسجلة عند 2,843 دولار.

وانخفضت أسعار الحليب كامل الدسم بنسبة 2% إلى 3997 دولار في 15 يونيو 2021 مقارنة مع 4,062 دولار في 1 يونيو 2021.

يزيد المستوى المذكور بنسبة 3% عن متوسط الأسعار منذ بداية العام البالغ 3,890 دولار، وبنسبة 30% عن متوسط أسعار الربع الرابع 2020 المسجل عند 3,073 دولار. وسيترتب على زيادات الأسعار في نهاية المطاف (خلال ثلاثة أشهر) ارتفاع تكلفة الإنتاج في شركات.

قد صرحت معظم الشركات أنها ستمرر زيادة مصروفات الإنتاج على المستهلك برفع الأسعار تدريجيًا .