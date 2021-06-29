الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«فاروس»: ارتفاع في أسعار مواد غذائية تدخل في صناعة الجبن

صناعة الجبن
صناعة الجبن

كشف تقرير صادر عن مركز فاروس للأبحاث، عن وصول أسعار زيت النخيل الخام 1,047 دولار للطن، مرتفعة 2% على أساس أسبوعي مقارنة مع 1,029 دولار في الأسبوع الماضي. 

ويقل المستوى الراهن بنسبة 4% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 1,090 دولار، ولكنه يزيد بنسبة 20% عن متوسط سعر الربع الرابع 2020 المسجل عند 870 دولار. وستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الجبن، وانخفض سعر طن مسحوق الحليب منزوع الدسم بنسبة 2% إلى 3,356 دولار في 15 يونيو 2021، مقارنة مع 3,415 دولار في 1 يونيو 2021. يزيد المستوى المذكور بنسبة 1% عن متوسط الأسعار منذ بداية العام البالغ 3311 دولار، وبنسبة 18% عن متوسط أسعار الربع الرابع المسجلة عند 2,843 دولار.

وانخفضت أسعار الحليب كامل الدسم بنسبة 2% إلى 3997 دولار في 15 يونيو 2021 مقارنة مع 4,062 دولار في 1 يونيو 2021. 

يزيد المستوى المذكور بنسبة 3% عن متوسط الأسعار منذ بداية العام البالغ 3,890 دولار، وبنسبة 30% عن متوسط أسعار الربع الرابع 2020 المسجل عند 3,073 دولار. وسيترتب على زيادات الأسعار في نهاية المطاف (خلال ثلاثة أشهر) ارتفاع تكلفة الإنتاج في شركات. 

قد صرحت معظم الشركات أنها ستمرر زيادة مصروفات الإنتاج على المستهلك برفع الأسعار تدريجيًا .

مسجل غذائية خيل إنتاج روس غذائي وست

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

محمد الباز يكتب.. مشوار الجمهورية الجديدة 

عقد إعلانات بـ2 مليون دولار.. «الزمالك» يبدأ إجراءات التجديد لـ«بن شرقى»

رسميًا.. اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لـ«بيراميدز»

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين