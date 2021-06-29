«مياه بني سويف» تبحث أزمة صرف الواسطى: إعادة الخدمة فور الانتهاء من أعمال التطهير

قال اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الثلاثاء، إنه سيتم بحث شكاوى بعض المواطنين من وجود مياه صرف صحي بشارع المغرب بالواسطى ف ضوء تكليفات المحافظ بحل الأزمة التي باتت تؤرق أهالي المنطقة.

أضاف رئيس الشركة أنه وبالمعاينة على الطبيعة للمنطقة المذكورة، تبين إنسداد في جزء من شبكة الصرف، نتيجة سلوكيات خاطئة من بعض المواطنين حيث تلاحظ أثناء تسليك مواسير الشبكة وجود أكياس بلاستيك وقطع ملابس وقمامة والتي يترتب عليها انسداد المواسير وطفح المياه، وتم التواصل والتنسيق مع الوحدة المحلية للتأكيد على توعية المواطينن بتجنب تلك السلوكيات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

فى سياق متصل، قال رئيس شركة مياه بنى سويف إنه حيال تكليف المحافظ ببحث شكوى أهالى الحمرايا شرق النيل والذين يتضررون من انقطاع مياه الشرب إنه بالفعل تم قطع الخدمة عن بعض المناطق بالحمرايا السبت الماضي من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وذلك لإجراء أعمال التعقيم لخزانات المياه الخاصة بمحطة مياه تل ناروز التى يتم تطهيرها بصفة دورية؛ حفاظًا على جودة المياه ولتكون صالحة للاستهلاك.



وأكد رئيس الشركة أنه تمت إعادة الخدمة وضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التطهير وعودة المحطة للعمل بكامل طاقتها، والمياه موجودة بصفة مستمرة وبالضغوط والكميات المناسبة ليلاً، والتي قد تضعف في أوقات الذروة بسبب ارتفاع معدل الاستهلاك بسبب حرارة الجو والسلوكيات الخاطئة لدى بعض المواطنين في استخدام مياه الشرب في رش الشوارع، كما تم التنسيق مع الوحدة المحلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين لاستخدامهم المياه المخصصة لأغراض الشرب في أعمال رش وغيرها من الصور والسلوكيات المرفوضة.