«تعليم الفيوم» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

«تعليم الفيوم» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو
هنأ الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والتعليمية على مستوى محافظة الفيوم، وجموع المعلمين والعاملين بتعليم الفيوم والطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء ونقابة معلمى الفيوم وجميع طوائف الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال.
وذكر بيان صادر عنه: "في ذلك اليوم الفارق من الثلاثين من يونيو، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم رافضين الخضوع لأية تهديدات إرهابية، منتفضين من أجل استعادة هويتهم وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ أبناء الشعب المصري ميادين المحروسة فى مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات فى العصر الحديث، ولتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل”.
وأكد وكيل الوزارة للمعلمين ضرورة زرع روح الولاء والإنتماء في نفوس أبنائنا منذ الصغر، واستلهام روح الثورة المجيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن ، مصر الحبيبة.