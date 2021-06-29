الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الفيوم» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

هنأ الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والتعليمية على مستوى محافظة الفيوم، وجموع المعلمين والعاملين بتعليم الفيوم والطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء ونقابة معلمى الفيوم وجميع طوائف الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال.

وذكر بيان صادر عنه: "في ذلك اليوم الفارق من الثلاثين من يونيو، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم رافضين الخضوع لأية تهديدات إرهابية، منتفضين من أجل استعادة هويتهم وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ أبناء الشعب المصري ميادين المحروسة فى مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات فى العصر الحديث، ولتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل”.

وأكد وكيل الوزارة للمعلمين ضرورة زرع روح الولاء والإنتماء في نفوس أبنائنا منذ الصغر، واستلهام روح الثورة المجيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن ، مصر الحبيبة.

دكتور أكرم يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى ثورة 30 وشعب الفيوم

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وائل لطفي

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