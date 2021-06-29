الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين «الشعب الجمهوري» بالقاهرة يهنئ شعب مصر بذكرى ثورة 30 يونيو

النائب فؤاد القاضي
النائب فؤاد القاضي

تقدم النائب فؤاد القاضي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وأمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القاهرة، بالتهنئة لشعب مصر العظيم والقيادة السياسية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

 

وأكد النائب فؤاد القاضي، على أن ثورة ٣٠ يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطنى المصرى المخلص،  فلولا إخلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي وشرفاء المرحله خلفه ولولا جحافل المصريين الوطنيين ولولا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لضاعت مصر. 

 

وأضاف النائب فؤاد القاضي أن ثورة 30 يونيو لم تكن إلا البداية فقد بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالثورة الحقيقية ، وهي ثورة العمل والإنتاج والعلم والثورة الإجتماعية، واستعادت مصر علاقاتها مع الدول الخارجية التي تدهورت إبان حكم الإخوان، وبدأ مسيرة التنمية الشاملة  على كافة المستويات وتوالت فى عهده المشروعات القومية العملاقة، فمن قناة السويس الجديدة ومشاريع الإسكان إلى المصانع والشركات، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكات الطرق والنقل، ومشروعات التنمية وشبكات الطرق والبنية التحتية. 

 

ووجه النائب فؤاد القاضى التحية لكل الرجال الذين صنعوا ثورة 30 يونيو و لكل من تضامن مع مصر وأهل مصر، كما وجة النائب تحية إعزاز وتقدير وتبجيل واحترام لأرواح كل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لتحيا مصر آمنة مستقرة، مؤكدا ثورة 30 يونيو حققت الأمن والأستقرار والأزدهار والتنمية ، وحققت إرادة الشعب المصري في اختيار دستوره وقيادته الرشيدة التي قادت سفينة الوطن بحكمة واقتدار للعبور بها إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام، مؤكداً أن ثورتنا سنظل دوماً نستلهم منها روح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب.

النائب فؤاد القاضي حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر المشروعات القومية قناة السويس الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

محمد الباز يكتب.. مشوار الجمهورية الجديدة 

عقد إعلانات بـ2 مليون دولار.. «الزمالك» يبدأ إجراءات التجديد لـ«بن شرقى»

رسميًا.. اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لـ«بيراميدز»

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين