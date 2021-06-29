أمين «الشعب الجمهوري» بالقاهرة يهنئ شعب مصر بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم النائب فؤاد القاضي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وأمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القاهرة، بالتهنئة لشعب مصر العظيم والقيادة السياسية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد النائب فؤاد القاضي، على أن ثورة ٣٠ يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطنى المصرى المخلص، فلولا إخلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي وشرفاء المرحله خلفه ولولا جحافل المصريين الوطنيين ولولا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لضاعت مصر.

وأضاف النائب فؤاد القاضي أن ثورة 30 يونيو لم تكن إلا البداية فقد بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالثورة الحقيقية ، وهي ثورة العمل والإنتاج والعلم والثورة الإجتماعية، واستعادت مصر علاقاتها مع الدول الخارجية التي تدهورت إبان حكم الإخوان، وبدأ مسيرة التنمية الشاملة على كافة المستويات وتوالت فى عهده المشروعات القومية العملاقة، فمن قناة السويس الجديدة ومشاريع الإسكان إلى المصانع والشركات، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكات الطرق والنقل، ومشروعات التنمية وشبكات الطرق والبنية التحتية.

ووجه النائب فؤاد القاضى التحية لكل الرجال الذين صنعوا ثورة 30 يونيو و لكل من تضامن مع مصر وأهل مصر، كما وجة النائب تحية إعزاز وتقدير وتبجيل واحترام لأرواح كل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لتحيا مصر آمنة مستقرة، مؤكدا ثورة 30 يونيو حققت الأمن والأستقرار والأزدهار والتنمية ، وحققت إرادة الشعب المصري في اختيار دستوره وقيادته الرشيدة التي قادت سفينة الوطن بحكمة واقتدار للعبور بها إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام، مؤكداً أن ثورتنا سنظل دوماً نستلهم منها روح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب.