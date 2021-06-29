الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس كاتب صحة زوّر تاريخ شهادة وفاة مواطن فى المنيا

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالمنيا، الثلاثاء، حبس كاتب صحة بوحدة صحية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير شهادة وفاة لمواطن مات متأثرًا بفيروس كورونا ليمكن زوجته من سرقة مبالغ مالية من ميراث الزوج المتوفى.

وقال مصدر قانوني إن المتهم "ر.ع" قام فى مارس الماضى بتزوير شهادة وفاة "ع خ" بعد احتجازه بمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا وظل بالمستشفى حتى وافته المنية.

وأضاف أن إحدى زوجات المتوفى اتفقت مع كاتب الصحة على تحرير شهادة الوفاة لزوجها بتاريخ مغاير عن التاريخ المحرر فى ملف خروج المتوفى من المستشفى نظير تقاضيه مبلغ 10 آلاف جنيه بسبب قيام زوجة المتوفى بسرقة مبالغ مالية من ميراث زوجها وهربت من مسكنها فور علمها بوفاة زوجها دون أن تظهر مرة أخرى.

وقال مصدر طبى إن أهلية المتوفى تقدموا ببلاغ ضد كاتب الصحة وزوجة المتوفى بالتزوير فى شهادة الوفاة ليتقاضى رشوة مالية نظير هذا التزوير، حيث انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى قيام الزوجة الهاربة بتقديم رشوة لكاتب الصحة، مقابل تزوير شهادة الوفاة بعد يوم واحد من سرقة المبالغ المالية للمتوفى، حسب تحقيقات النيابة الإدارية والعامة، التي أمرت بضبط وإحضار الزوجة الهاربة للتحقيق.

من ناحية أخرى، تواصل النيابة العامة بمركز ملوي تحقيقاتها في مصرع طفل غرقا بحمام السباحة، أمس، أثناء التدريب بمركز شباب ناصر ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام.

المنيا حبس كاتب صحة تزوير شهادة وفاة إلقاء مبالغ مالية ميراث المتوفي

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