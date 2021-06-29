«تحت الأضواء».. تأهيل وتبطين 1.992.900 كيلو متر من الترع بالمحافظات

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، وتحت أضواء لمبات الليد والأضواء الكاشفة، لسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.



ـ إشراف دائم من قيادات الرى على تنفيذ المشروع



يأتى ذلك فيما يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل غالبا، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة "حياة كريمة" .



وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1992،900 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 8،089 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



من جانبه قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعى تبطين الترع والرى الحديث، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات المنفذ بها المشروع.



وأكد السعدى لـ"الدستور"، أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.



يذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.