«كنز متحرك».. حيثيات إعدام 3 أشخاص قتلوا خليجية لسرقتها فى الطالبية

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا، لشخصين وخادمة في قتل خليجية بغرض سرقتها داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه استقر في عقيدتها ويقينها، وما تم في القضية من تحقيقات، وما دار من خلال جلسات المحاكمة، أن الشيطان وجد طريقه في عقول المتهمين، وزين لهم سوء العمل وسلكوا طريق الشيطان ليضل سعيهم في الحياة الدنيا، ظنا أنهم يحصلون على المال دون تعب أو جهد، وصاروا خلف شهوات الدنيا ليسقطوا في حبل المشنقة نتيجة نفوسهم الدنيئة متناسين الجميل، ورد الخير ليضل بهم التفكير إلى القتل والسرقة دون رحمة ولأن المجني عليه "نفيسة" على معرفة سابقة بالمتهمين بداية من حارس العقار وشقيقته الخادمة، وطبيعة عملهم بالعقار الذي حدثت به جريمتهم، وحديث الخادمة عن ثراء المجني عليها، وحيازتها مبلغًا ماليًا ومصوغات ذهبية وسرقة مبلغ مالي وقدره 10 آلاف جنيه".

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت لاعترافات المتهمين الثلاثة، بداية محمد ع.ا حارس عقار وصديقه الثاني محمد.ع.ع عامل، وشقيقته بوسي.ع.ا خادمة قتل المجني عليها نفيسة.ح.ا ربة منزل إماراتية الجنسية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكان ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وسرقة مصوغاتها الذهبية، وأعد لهذا الغرض شريطًا بلاستيكيًا لاصقًا واستخدموا طفاية، وما إن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمان الأول والثاني بضربها والاعتداء عليها برطم رأسها في الحائط، قاصدين من ذلك قتلها، فأحدثا بها الإصابات التى أودت بحياتها وسرقة كل ما تملك من مصوغات ومبلغ مالي.

وذكرت الحيثيات أن المتهمين لم يكتفيا بسرقة المجنى عليها والاعتداء بالضرب عليها بل أسقطوها أرضًا، وكتموا أنفاسها حتى لا تستغيث بأحد ولم يرحموها بل انهال المتهم الثالث على وجهها بالضرب ورطم رأسها عدة مرات لقتلها وأخذ مصوغاتها الذهبية.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى اعترافات المتهمين الثلاثة، بارتكابهم الواقعة والغرض منها هو سرقة المجني عليها، وذلك استنادًا إلى تقرير الصفة التشريحية، والذى أفاد أن المجنى عليها في العقد السادس من عمرها، توفيت نتيجة اصطدام رأسها بشيء صلب عدة مرات مما نتج عنه بنزيف دموي في الدماغ، وهبوط في الدورة الدموية، كسر في عظام الجمجمة، وكدمات بأنحاء جسدها، وتوقف الجهاز التنفسي نتيجة كتم أنفاسها والوفاة في الحال.

وأوضحت الحيثيات أن اعترافات المتهمين عن الواقعة تؤكد توافر نية القتل، والسرقة والتخطيط لها حيث قال المتهم الأول، حارس العقار، المجنى عليها "نفيسة" حضرت إلى مسكنها لأنها من أم مصرية الجنسية، وتعيش برفقة شقيقتها التي تقيم بنفس العقار قائلًا "استقبلتها أسفل العقار وكانت بحوزتها حقيبة يد رفضت أن أحملها لها وعندما وضعت الحقائب داخل الشقة سألتها شقيقتها أمامي عن مبلغ مالي، أحضرته معها وقتها، شجعني الشيطان على السرقة وقلت دي راجعة، ومعاها الخير كله، مشيرًا إلى مظهرها الخارجي وارتداء ملابس باهظة الثمن، ومشغولات ذهبية، وساعده على ارتكاب جريمته شقيقته الخادمة التي تعمل داخل الشقة وتمده بكل التفاصيل، وأخبرته أن المجني عليها كنز مال متحرك من مجوهرات لفلوس.

وأضاف المتهم: انتظرت أن تبقي المجني عليها بمفردها وأخبرتني شقيقتي أنها ستفتح لنا باب الشقة لتسهل الدلوف إلى مسكنها، ودخلت غرفة نوم المجني عليها لكن فوجئت أنها أمامي، وحاولت أن تصرخ وتستغيث، كتمت أنفاسها، وأخذت طفاية كانت أمامي وضربتها على رأسها، وأحدثت لها جرحًا، وأطبقنا الخناق على رقبتها، ورطمت رأسها أكثر من مرة حتى توفيت في الحال.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام شنقًا لـ٣ متهمين، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة المفتي في إعدامهم، بتهمة قتل سيدة إماراتية بهدف سرقتها في الطالبية.