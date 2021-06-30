فوضوية ومحرومة من النوم.. الأمومة ليست مثالية كما تصورها السوشيال ميديا

غيرت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من جوانب حياتنا، والأبوة والأمومة تعتبر واحدة من ضمن الجوانب التى غيرتها هذه الوسائل الحديثة، فعندما نلقي النظرة إلى وسائل التواصل نجد العديد من الأمهات الخارقات اللاتي يفعلن العديد من المهام في آن واحد، فقد نحاول مقارنة أنفسنا بتلك الأمهات "المثاليات"، سواء أدركنا ذلك أم لا.

وعندما تنظرين إلى الجدول الزمني المثالي لتربية الأطفال، قد يصيبك الشعور بالفشل، ويطرح السؤال المحبط على البال، وهو "هل أنا حتى أم جيدة؟".

ووفقًا لموقع "برايت سايد" يرصد خلال سطور كيفية تأثير الأبوة والأمومة التي نراها على وسائل التواصل الاجتماعي على الأمهات.

تظهر لنا وسائل التواصل الاجتماعي الأمومة بطريقة مثالية للغاية، في حين أن تجربتك الخاصة مع الأمومة ربما تكون فوضوية ومحرومة من النوم ، فإن الصور التي تنشرها الأمهات "المثالية" على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون بعيدة عما تعاني منه، فيظهرن في غاية الأناقة ومليئين بالطاقة، بينما أطفالهن حسنوا التصرف وجميلون بلا مجهود منهن، منازلهن نظيفة وعشاؤهم لذيذ، لا توجد حفاضات متسخة أو أكوام من الغسيل مما يزيد لديك الاحباط.

ما قد لا نفكر فيه أثناء النظر إلى كل هذه الصور للحياة "المثالية" لشخص آخر هو أنها غالبًا ما تكون نتيجة للعمل الشاق المتمثل في التدريج، والتقاط عدة لقطات، واختيار الصور المثالية، وتعديلها قبل النشر.

تستخدم العديد من النساء في الوقت الحاضر وسائل التواصل الاجتماعي بنشاط للترويج لأعمالهن، مما يعني أيضًا إظهار أسلوب حياتهن، بما في ذلك الأبوة والأمومة، قد تكون أمومة حياتهم الواقعية "غير كاملة"، لكنهم اختاروا عدم مشاركة هذا الجانب من حياتهم.

نبدأ في مقارنة أنفسنا مع الآباء الآخرين

التعرض لهذه المعلومات يمكن أن يجعل الأمهات يشعرن بعدم الأمان وحتى بالذنب تروّج وسائل التواصل الاجتماعي لصورة أم خارقة يذهب أطفالها إلى أفضل المدارس ولديهم أفخم الألعاب ويسافرون حول العالم.

يمكن للأم التي لا تبدو تجربتها مثل جميع الصور الموجودة في خلاصتها أن تبدأ في مقارنة نفسها بالآخرين، والتساؤل عما إذا كانت جيدة بما يكفي ولماذا تتعرض للتوتر.

عندما تدرك أنك تقارن نفسك بأم أخرى من Facebook أو Instagram، يقترح الخبراء أن تسأل نفسك، "هل أعرف حقًا هذه المرأة؟ هل أنا على دراية بحياتها؟ " غالبًا ما نقارن أنفسنا بأشخاص لم نلتق بهم مطلقًا وننسى أننا نعرف فقط بعض المعلومات المختارة بعناية عنهم. هذه ليست مقارنة عادلة ، لأننا نعرف كل التفاصيل الدقيقة عن أسلوب حياتنا وأمومةنا ، ولا نعرف شيئًا تقريبًا عن الحياة الحقيقية للأمهات التي نراها على وسائل التواصل الاجتماعي.

نحن نشارك كثيرا

"سباق الأمهات المثاليات" على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يجعلنا ننشر الكثير من الصور الخاصة بنا على هذه الوسائل، و نقضي المزيد من الوقت في التقاط صور لأسلوب حياتنا وأطفالنا ، والمزيد من الوقت في تحرير الصور واختيارها ، والمزيد من الوقت في النشر والتحقق من عدد الإعجابات التي تتلقاها منشوراتنا. عندما لا نحصل على العديد من الإعجابات كما توقعنا أو عندما نقرأ التعليقات السلبية ، فقد تتأذى مشاعرنا بالطبع فلا تجري وراء مثل هذه المغريات.

نحن نبحث عن لحظات تستحق الصورة

يعني الإفراط في المشاركة التقاط المزيد من الصور ، وفي بعض الأحيان قد نجبر تلك اللحظات التي تلامس الأبوة من أجل التقاط مجموعة من الصور الرائعة. في بعض الأحيان ، يعني ذلك أيضًا الاختيار بين العيش الفعلي لتلك اللحظات الثمينة التي تقضيها مع طفلك والتقاط عشرات الصور لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

توقف مؤقتًا قبل أن تصل إلى هاتفك لالتقاط صورة أخرى لطفلك ، واستمتع باللحظة فقط .