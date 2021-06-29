مصرع اثنين جراء انقلاب «موتوسيكل» في البحيرة

لقى شخص ونجله مصرعهما، الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل أمام مدخل الكركون، التابعة لدائرة مركز شرطة كفرالدوار على الطريق الدولي بالبحيرة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفرالدوار العام.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل مع نفسه أمام مدخل الكركون كفرالدوار، وعلى الفور انتقل المقدم محمود قاسى رئيس مباحث مركز كفرالدوار، وتبين من الفحص وفاة كل من: محمد حسن خليفة، 38 سنة، سيدى شحاته كفرالدوار ونجله عبد الرحمن محمد حسن خليفة، 14 سنة، سيدى شحاته كفرالدوار.

تم تحرير المحضر اللازم وتم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.