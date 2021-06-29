الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع اثنين جراء انقلاب «موتوسيكل» في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص ونجله مصرعهما، الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل أمام مدخل الكركون، التابعة لدائرة مركز شرطة كفرالدوار على الطريق الدولي بالبحيرة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفرالدوار العام.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل مع نفسه أمام مدخل الكركون كفرالدوار، وعلى الفور انتقل المقدم محمود قاسى رئيس مباحث مركز كفرالدوار، وتبين من الفحص وفاة كل من: محمد حسن خليفة، 38 سنة، سيدى شحاته كفرالدوار ونجله عبد الرحمن محمد حسن خليفة، 14 سنة، سيدى شحاته كفرالدوار.

تم تحرير المحضر اللازم وتم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

مصر الطريق الزراعي الإسعاف النيابة العامة يوم الثلاثاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

محمد الباز يكتب.. مشوار الجمهورية الجديدة 

عقد إعلانات بـ2 مليون دولار.. «الزمالك» يبدأ إجراءات التجديد لـ«بن شرقى»

رسميًا.. اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لـ«بيراميدز»

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين