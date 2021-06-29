«حديث النفس».. ثروت الخرباوى يسأل ويجيب عن ثورة يونيو العظيمة

أنا المحامى الذى أَحبَّ المحاماة والصحافة فى الوقت ذاته، ومن شغفى بالصحافة أنشأت وأنا طالب فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بالمشاركة مع زملاء الكلية صحيفة أطلقنا عليها «الحق»، وقد مارست فيها الصحافة فى سنوات التلمذة التى هى أجمل سنوات أعمارنا، إلى أن مارست المحاماة بعد ذلك عمرى كله، وفى صحافة الكلية تحاورت مع عمالقة الصحافة، مثل موسى صبرى وإحسان عبدالقدوس، فضلًا عن الحوار الأهم مع الأديب الكبير توفيق الحكيم، لذلك رأيت اليوم ونحن نحتفل بثورة الثلاثين من يونيو أن أجرى حوارًا مع نفسى، على أن يتفضل الصديق العزيز الدكتور محمد الباز بنشره فى صحيفتنا الغراء «الدستور».

ودون مقدمات أو إطالة، إذ فجأة دخلتُ على نفسى فرأيتنى جالسًا وحيدًا، وبعد حوار قصير وافقتُ على أن تُجرى نفسى معى حوارًا سياسيًا وطنيًا، وبعد أن وافقت أمْسَكتْ نفسى ورقةً وقلمًا.. وكان هذا الحوار.

س: ونحن نحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.. كيف رأيت هذه الثورة؟

ج: أنا لم أرَ الثورة، ولكننى عشت فيها وشاركت فى أحداثها، وهى ثورة فريدة فى نسيجها، وقد قام بها الشعب ليستعيد مصر من مخالب الشيطان الأعظم، أمريكا هى الشيطان الأعظم، والإخوان هم أحد مخالب هذا الشيطان، وكانت خطورتهم متمثلة فى أنهم ارتدوا فى عصور سابقة رداء الملائكة، فى الوقت الذى كانوا يمارسون فيه دور الشيطان، وكلامى هنا ليس كلامًا نظريًا، فقد وقفوا فى حكمهم ضد الجميع، وكان هدفهم هو الحكم مهما كان الثمن، حتى ولو قاموا بالتضحية بالإسلام نفسه، وكانت خطتهم تستهدف تغيير اسم دولتنا لتصبح على أيديهم «الدولة المصرية الإسلامية الاتحادية» وتغيير جغرافية مصر تمامًا، ومن أجل ذلك كان يجب أن يستهدفوا مؤسسات مصر الصلبة، وقد رأيناهم حين حكموا وهم يبدأون أولًا باستهداف القضاء، ثم استهداف المثقفين والفنانين والأدباء، ثم سعوا إلى مصادرة الإعلام، فاستهدفوا مدينة الإنتاج الإعلامى وحاصروها، وسيطروا على ماسبيرو، وللأسف الشديد لا تزال فلولهم تعبث فى الإعلام المصرى إلى الآن، المهم أن الحاكم الإخوانى استهدف الجميع، وجعل من ميليشياته جهازًا أمنيًا خاصًا بهم، وفى رحلة حكمه أراد أن يغير من خريطة وزارة الداخلية، وسعى للوصول إلى أخطر الملفات الأمنية لدى الوزارة، وحاول الشىء نفسه فى المخابرات العامة ولكنه فشل، وقاموا بفصل عدد كبير من المتميزين من رجال الأمن الوطنى ليقضوا على القاعدة المعلوماتية التى عند الأمن عنهم، وكانت الترتيبات تسير فى اتجاه أنهم إذا نجحوا فى هذا الإنهاء، فإنهم سينشئون جهازًا أمنيًا يطلقون عليه: «جهاز أمن الثورة»، وستكون له سلطات كبيرة تجعله بديلًا للأمن الوطنى، وقد وضعوا تقسيمات هذا الجهاز على نمط جهاز «الحرس الثورى الإيرانى» ليكون جيشًا بديلًا للجيش المصرى، هذا هو الواقع الذى قامت عليه ثورة يونيو العظيمة، فكانت ثورة مثل الطوفان اقتلعت ليس حكم الإخوان فقط، ولكنها اقتلعت أيضًا أملهم فى أن يعودوا مرة أخرى لحكم البلاد، أو حتى أن يكون لهم مكان داخل الشعب المصرى، لذلك هرب قادتهم فورًا إلى قطر وتركيا.

س: من واقع العام الذى حكم فيه الإخوان مصر.. ما الهوية بالنسبة لهم وماذا عن الوطن؟

ج: هذا سؤال فيصلى فى هذه الأيام لنعرف كيف يفكر الإخوان بالنسبة لمصر، الوطن بالنسبة للإخوان هو مجرد سكن فقط، من الممكن أن يتركه بكل بساطة ليسكن فى مكان آخر، لذلك تستطيع القول إن الوطن بالنسبة لهم شقة مفروشة ليس إلا، ولك أن تتساءل لماذا يتمنون هزيمة مصر على كل الأصعدة السياسية، وبالذات فى معركة سد إثيوبيا، البعض كان يظن أن الأمر يتعلق بالغل الذى ملأ قلوبهم بعد أن ثار عليهم الشعب، ولكن الموضوع فى الحقيقة أكبر من ذلك، فجميع كتابات قياداتهم تؤكد أن الوطن الجغرافى هذا ليس وطنًا ولكنه مجرد حفنة من التراب، وعندك مثلًا مرشدهم الأول حسن البنا الذى يقول فى رسالة من رسائله: «الإخوان المسلمون لا يؤمنون بالقومية، ولا بأشباهها، كالوطن، والعرق الواحد والأصل الواحد، ولا يقولون مصرية وعربية وسورية»، من هذا الكلام الساقط تعرف أن الوطن عند الإخوان مجرد مرحلة أولية يبدأ من القطر المصرى الذى هو مجرد سُلم ليس إلا، وهذا السلم يقود لدولة إخوانية تضم بين جوانحها كل الأوطان التى سيسيطرون عليها، فإذا تعارضت مصلحة الوطن الأصغر «مصر» مع المصلحة المرجوة وهى «وطن الإخوان»، فإن الإخوان فى هذه الحالة يضحون بالوطن الأصغر من أجل تحقيق الوطن الأكبر.

س: كيف ترى سعى التنظيم لأخونة الدولة ومؤسساتها أثناء حكمهم مصر من خلال الاعتماد على عناصره وعلى أهل الثقة وعلى تحالفاته مع السلفيين بغض النظر عن الكفاءة والجدارة؟

ج: للأسف الشديد لم يستطع معظم النخب السياسية والثقافية قراءة المشهد الإخوانى بشكل صحيح، بدأت القراءة الخاطئة أثناء حكم مبارك، حيث اعتقد قادة الرأى فى مصر أن الإخوان فصيل وطنى لا مانع من التحالف معه، والحقيقة أن الإخوان كانوا ضد أى تحالفات مع أى قوة سياسية ليبرالية أو اشتراكية أو ناصرية، الإخوان يا صديقى كانوا يعتبرون تلك القوى السياسية مجرد أحذية فى أقدامهم تساعدهم على استكمال مسيرتهم، وللأسف تلك الأحذية كانت ترغب فى الحصول على مقاعد فى البرلمان أو النقابات المهنية أو غيرها، فوافقوا على أن يكونوا أحذية للإخوان، وحينها ذهبوا إلى مقر الإخوان وخلعوا أحذيتهم ليُصلوا الظهر وراء المرشد، وعندما وصل الإخوان للحكم قاموا بالتخلص من تلك الأحذية، لأنهم كانوا يريدون هدم الوطن، نعم لا تستغرب ذلك، فأول خطوة لإقامة وطن الإخوان تبدأ من الهدم ثم البناء، ولكى يتم الهدم يجب أن تكون أدواتهم إخوانية، وهذا ما عُرف بـ«أخونة الدولة» وأقول للجميع اقرأوا مرة أخرى لسيد قطب كتابه «معالم فى الطريق»، الذى قال فيه يجب أن يُهدم المجتمع الجاهلى وتُهدم مؤسساته كلها ثم يقوم جيل المؤمنين بإعادة بناء المجتمع مرة أخرى، لذلك فإن الإخوان كانوا يعتبرون أن الأخونة يجب أن تتم سريعًا ليبدأ الهدم ثم البناء.

س: هل كان مقصودًا دعوة طارق الزمر إلى المنصة فى احتفالات أكتوبر؟

ج: طارق الزمر له رمزية عندهم، وهى رمزية مرتبطة بمشروع هدم الدولة لإعادة البناء على نسق إخوانى، ورمزيته تتمثل فى أنه أحد المشاركين فى اغتيال السادات، وعملية الاغتيال هذه كانت جزءًا من هدم الدولة بالقضاء على رأسها، كما أن دعوة الزمر لها سبب آخر هو عبارة عن رسالة إلى كل الفصائل التى حملت السلاح وأطلقت على نفسها «جماعات جهادية»، فالإخوان أنكروا طوال عمرهم صلتهم بتلك الكيانات، وادعوا أنهم جماعة وسطية لا تؤمن بحمل السلاح، وعندما ظنوا أنهم وصلوا إلى التمكين أرادوا إخبار كل تلك الجماعات الإرهابية بأنكم كلكم إخوان، وقد كان هذا اعترافًا كاملًًا بإخوانية هؤلاء الإرهابيين، وللعلم لا يزال فى بلدنا إلى اليوم من ينكر صلة الإخوان بتلك الجماعات الإرهابية.

س: إلى أى مدى أسهمت ثورة ٣٠ يونيو فى استعادة الهُوية ومفاهيم المواطنة وأعلت مبدأ الكفاءة والإنجاز بدلًا من أهل الثقة؟

ج: لا يصح إلا الصحيح، وثورة يونيو ثورة صحيحة، قام بها الشعب كله، ضد عصابة إجرامية كانت تريد تغييب فكرة الوطن، الآن نحن نرى مصر تسير على الطريق الصحيح، قامت بأشياء عظيمة وتنقصها أشياء أخرى، أثق أننا سنقوم بها إن شاء الله، وبعد الثورات عمومًا يقع بعض الأخطاء إلى أن يستقيم الحال، ولا ننسى أننا ما زلنا نواجه تحديات ضخمة، وتُقام ضدنا حروب خطيرة، ومع ذلك فإن هذه الثورة أعادت لنا الثقة فى أنفسنا كشعب، وقدرتنا على مواجهة التحديات، وأكدت اعتزازنا بوطننا وانتماءنا إلى مصريتنا من ناحية وعروبتنا من الناحية الأخرى، وفتحت أمامنا مجال العودة لإفريقيا مرة أخرى، فإفريقيا هى شريان الحياة بالنسبة لنا، ويكفى أن مصر عادت لتقود، إلا أنه لا تزال تنقصنا مواجهة المشروع الفكرى للإخوان، هذا مشروع فاسد انتشر رغمًا عنا ويجب أن نعمل على إيقاف تمدده.

س: هل جماعة الإخوان كانت تسعى لإعلاء الإسلام كما ادعت؟

ج: الإسلام بالنسبة للإخوان مجرد أداة لتحقيق أحلامهم، وقد قلت هذا أكثر من مرة، وكان هذا أحد أسباب خروجى منهم، فهناك من يتاجر مع الله، وهذا يسعى إلى عمل الخير وتحقيق مقاصد الإسلام، وهناك من يتاجر بالله، وهذا أسوأ المنافقين، وللأسف الإخوان تاجروا بالله، وتاجروا بالإسلام، وغرروا بالشباب الجاهل الساذج، لذلك قلت عنهم إنهم مخلب من مخالب الشيطان.

س: ماذا كان سيحدث فى الدولة إذا ظلت الجماعة تحكم؟

ج: يجب أن يعرف الجميع أننا كنا سنعلق على أعواد المشانق، ولنا فى ثورة الخمينى مَثلٌ، فقد أعدموا المئات من السياسيين والمثقفين الليبراليين والعلمانيين، كنت يا صديقى سترى دولة أخرى ليست هى مصر التى نعرفها، ولكنها دولة سيستخرجونها من القرن الثانى الهجرى، لكى تعيش فى القرن العشرين.