الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«منصة إلكترونية» للتعرف على خصومات إصدارات دار الكتب والوثائق بمعرض الكتاب

إصدارات دار الكتب
إصدارات دار الكتب والوثائق بمعرض الكتاب

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر افتتاحه في الثلاثين من شهر يونيو الجاري. 

وتشارك الهيئة  بعدد كبير من الإصدارات المتميزة التي تضم أوائل المطبوعات وإصدارات السلاسل العلمية المتخصصة والنشر العام،  وقد تقرر خصم ٢٥% على كافة الإصدارات المشاركة في صالة ٢  جناح B  قاعة ٢، كما تطرح الهيئة مجموعة من الكتب ذات الأسعار المخفضة التي تتراوح أسعارها بين ٥ - ٢٠ جنيهًا، وذلك في صالة ١ جناح A قاعة 1.

وفي وقت سابق، أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا «أونلاين»، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

كما تضم المنصة المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على "واتس آب" للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

وتقرر اعتماد شعار جديد للدورة الـ52 وهو "في القراءة حياة"، وإقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض، واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

كما وجهت وزيرة الثقافة حرصًا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر، بالعمل على تيسير الإجراءات على الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والاطلاع.

كما وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك فى معرض القاهرة للكتاب، رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دار الكتب والوثائق القومية نيفين محمد موسى معرض القاهره الدولي للكتاب السلاسل العلمية المتخصصة الهيئة المصرية العامة للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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