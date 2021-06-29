الإسكان.. ثورة فى القضاء على العشوائيات وتوفير «شقق» لجميع المصريين

لعقود طويلة عانت مصر من مشكلة فى قطاع الإسكان، مع معاناة كثير من المواطنين من أجل الحصول على سكن مناسب، فضلًا عن انتشار المبانى والمناطق العشوائية، فضلًا عن العشوائيات الخطرة التى مثلت صداعًا فى رأس الدولة المصرية.

وبعد ثورة ٣٠ يونيو فى عام ٢٠١٣، انطلق قطار التطوير فى قطاع الإسكان لتوفير سكن كريم لكل المصريين، مع القضاء على المناطق العشوائية، وتدشين المدن الجديدة، وبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، وتوفير كل المرافق للوحدات القديمة، ما مثل إنجازًا أشاد به جميع المواطنين والخبراء المطلعين على هذا الملف، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

900 ألف وحدة بمشروعات الإسكان.. و21 مدينة جديدة

لتوفير السكن الكريم للمصريين، بدأت وزارة الإسكان فى تدشين عدد من المشروعات فى قطاع الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وجارٍ تنفيذ نحو ٩٠٠ ألف وحدة سكنية جديدة تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، بتكلفة نحو ٣٩٠ مليار جنيه.

وتم تنفيذ ٥٠١ ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى، بتكلفة ٨٨ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ١٥٦.٥ ألف وحدة أخرى، بتكلفة ٤٨ مليار جنيه، مع تنفيذ ٥٠.٩ ألف وحدة بمشروع «دار مصر»، بتكلفة ١٦.٧٥ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ٦ آلاف وحدة أخرى، بتكلفة ٢.٠٨ مليار جنيه.

وفى مشروع «سكن مصر»، تم تنفيذ ٢٥٩٢٠ وحدة بتكلفة ٦.٦ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ٣٣٢٢٠ وحدة أخرى، بتكلفة ١٠.١٥ مليار جنيه، مع تنفيذ ٨٠٦٤ وحدة بمشروع «JANNA»، بتكلفة ٣.٠٥ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ٢٣١٢٠ وحدة أخرى، بتكلفة ١٢.٣٣ مليار جنيه، وكذلك تم تنفيذ ٧٠٠٤ وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة ٤.٦٦ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ٧٧٧٤٠ وحدة أخرى، بتكلفة ١٩٨ مليار جنيه.

كما تم البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فى ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، بهدف مساعدة تلك الفئة، وإتاحة وحدة لكل مواطن.

وإلى جانب ذلك، اقتحمت الدولة ملفًا شائكًا، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالى هذه المناطق، وتم تنفيذ ١٩٥٢٧٥ وحدة فى ٣١٦ منطقة غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة ٢٣.٩ مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ ٥٠٧٧٨ وحدة أخرى فى ٤١ منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة ١٥.٧ مليار جنيه.

وفى مجال التوسع العمرانى، تم وجارٍ تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وغيرهما بـ٢١ مدينة جديدة قائمة، بقيمة ١٦٠ مليار جنيه، فى ظل خطة الدولة لتدشين ٢١ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.

وتم اختيار مواقع هذه المدن لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، خاصة أن مستقبل التنمية العمرانية على المديين المتوسط والطويل يتركز على حتمية الخروج من الوادى، للحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية، وتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، بما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضى والخدمات والمناطق المفتوحة.

ويعد مشروع مدينة العاصمة الإدارية الجديدة هو أكبر هذه المشروعات، وتم وجارٍ تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بالحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدنس»، والحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، إلى جانب تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم ٢٠ برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا.

وفى الساحل الشمالى الغربى، تم تدشين مدينة العلمين الجديدة، وانتهى وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بها، منها مشروع الأبراج الشاطئية حيث يجرى تشطيب ١٥ برجًا بالمرحلة الأولى، وتنفيذ ٨ أبراج بالمرحلة الثانية.

خبراء: الدولة حققت نجاحًا ساحقًا فى القضاء على المناطق الخطرة

أشاد عدد من الخبراء فى قطاع الإسكان بما تحقق فى قطاع الإسكان من إنجازات كبيرة تفوق كل التوقعات، سواء فى مجال تطوير المناطق القائمة بالفعل أو التوسع فى تدشين المناطق العمرانية الجديدة.

وقال أشرف أبوعاصى، الخبير الاقتصادى، إن ما حدث فى قطاع الإسكان من إيجابيات أحدث تغييرًا على الأرض استحق إشادات عالمية ومحلية، بعدما غير من وجهة البلد بشكل كبير. وأضاف: «أخيرًا غيّرت الدولة نظرتها لمشروعات الإسكان، وتبنت مفهوم الإسكان الاجتماعى الاستثمارى، الذى يتعلق بإنشاء وحدات تُفيد محدودى ومتوسطى الدخل، مع تحقيق الربح المادى للدولة عبر تدشين وحدات الإسكان الفاخر».

وواصل: «شهدت السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا فى هذا الشأن، وتغيرت قبلة الدولة فى إنشاء المدن الجديدة، وبدلًا من التعامل الكامل على مخصصات خزينتها أصبحت تتعاون مع رجال الأعمال والمقاولات، ولعل أبرز مشروع تم على أساس تقديم وحدات للشباب بالتقسيط المجدول مدينة (نور) بالشراكة مع شركات هشام طلعت مصطفى».

وتابع: «أبرز رد على المشككين فى قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لكل هذه المشروعات التنموية هو طرحها بالفعل، مع تحقيق عدة معايير اجتماعية وخدمية وتنموية وربحية، خاصة أن المدن الجديدة لا يستفيد منها مستخدمو هذه الوحدات فقط، لكن كل المواطنين، مع زيادة العمالة بهذه المدن».

فيما قال محمود عزب، خبير الإسكان، إن الدولة عالجت تشوه المظهر فى العقارات القديمة بأن غيّرت من اشتراطات البناء وطرحت فكرة التصالحات.

أما أمجد صابر، خبير التنمية المحلية، فأوضح أن الدولة نجحت فى مواجهة الفوضى بالمناطق العشوائية عبر إزالة المناطق الخطرة منها، وتحويل الأخرى إلى مناطق آمنة.

وقال: «كان يجب الوصول إلى مظهر حضارى يليق باسم مصر ومكانتها بين دول العالم وتاريخها الكبير، لذا كان من أول وأهم قرارات الدولة فى هذا الملف هو القضاء على تلك المناطق بشكل كامل، وحل المشكلات على أرض الواقع». وأضاف: «المناطق العشوائية كانت تنقسم إلى جزأين، الجزء الأشد خطورة، والجزء غير الخطر، لذا كان الجزء الأول هو الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، كونه تسبب فى حدوث العديد من المشكلات خلال السنوات السابقة، مثل منطقة الدويقة التى كانت من المناطق التى تمثل خطرًا كبيرًا على قاطنيها، بسبب سقوط الحجارة على المنازل، ووقوع كوارث بين كل حين وآخر».

وتابع: «كان الأمر مماثلًا فى منطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من المناطق بالمحافظات الأخرى، بعدما عملت الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطوير هذه المناطق لتليق بمصر، إلى جانب الحفاظ على حياة مواطنيها وتوفير السكن الملائم».