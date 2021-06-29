«هل اصطحاب التابلت لامتحان الثانوية العامة اختيارى أم إجبارى؟».. وزير التعليم يجيب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اصطحاب طالب الثانوية العامة جهاز التابلت اختياري، ولكن الأفضل هو تسجيل الحضور إلكترونيا، وفي حالة عدم وجود التابلت سيكون تسجيل الحضور ورقيا من خلال لجنة الامتحان.

جاء ذلك تعقيبا من وزير التربية والتعليم على استفسار أحد طلاب الثانوية العامة عبر الجروب التعليمي طلاب مصر وبناء التعليم، والذي جاء كالتالي: "بالنسبة للتابلت لازم اخده وأنا رايح الامتحان عشان أسجل حضور ولا ده أمر اختياري؟".

ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "اختياري ولكن الأفضل هو تسجيل الحضور إلكترونيا وفي حالة عدم وجود التابلت سيكون تسجيل الحضور ورقيا من خلال لجنة الامتحان".

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً لجدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة