الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس القابضة يهنئ «المصرية للمطارات» لانضمام مطاري طابا ومطروح لقائمة السفر الصحي

المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس

وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التهنئة لرئيس الشركة المصرية للمطارات وجميع العاملين لحصول مطاري طابا ومرسى مطروح الدوليين على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، وهو الاعتماد الذي يتم منحه من  جانب المجلس العالمي للمطارات ACI ضمن برنامح AHA الذي أطلقه المجلس مع تفشي وباء كورونا لمراجعة إجراءات السفر بالمطارات حول العالم لضمان تجربة سفر آمنة صحيا للركاب والأطقم الطائرة والعاملين بالمطارات في ظل الجائحة.

وبحصول مطاري طابا ومرسى مطروح على هذه الشهادة، ارتفعت قائمة المطارات المصرية الحاصلة على هذا الاعتماد إلى ١١ مطارا دوليا، ووضعت مصر في صدارة قائمة الدول الأكثر حصولا على هذا الاعتماد لمطاراتها على مستوى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث سبق لمطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر واسوان واسيوط وسوهاج ومرسى علم، الحصول على هذا الاعتماد في وقت سابق مطلع هذا العام.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لتوجه الدولة وتضافر جهود مختلف الجهات العاملة بالمطارات، ورؤية وزارة الطيران المدني في وضع السيناريوهات المستقبلية لأزمة كورونا، واتخاذ إجراءات استباقية لكسب ثقة الركاب وشركات الطيران العالمية في المطارات المصرية لضمان استمرار الحركة الجوية بقدر المستطاع، وهو ما تم ترجمته فعليا بأن كانت مصر على راس الوجهات المستهدفة لاستئناف حركة الطيران إليها من جانب العديد من شركات الطيران العالمية، بعد فترة التوقف لحركة السفر التي شهدها العالم بسبب أزمة كورونا.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات المصرية سواءً الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

مطار طابا مطار مطروح مطار مطر تنشيط السياحة وزارة الطيران

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