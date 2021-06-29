30 يونيو.. الجمهورية الثانية تبدأ من هنا

على أبواب «الجمهورية الثانية» تقف مصر الآن.. بعد شهور قليلة سيقف الرئيس عبدالفتاح السيسى ليعلن، باسم الشعب المصرى، عن التأسيس الجديد للدولة المصرية.

هذه الجمهورية لها قواعد مُحددة وأضلاع قوية، فالدولة- أى دولة- لا تقوم إلا على دعائم رئيسية، الصحة فى المقدمة طبعًا، ثم التعليم، فالسكن المناسب، وهذا كله «صُلب» العدالة الاجتماعية.

والحق، فإن الدولة المصرية وعلى مدار السنوات الماضية من بعد ثورة ٣٠ يونيو التى نحتفل بالذكرى الثامنة لها هذه الأيام، أَوْلت هذه القطاعات اهتمامًا كبيرًا من أجل تحقيق مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الواسع.

هذه الكلمات «مرور عابر» على «طريق طويل» قطعته الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر.