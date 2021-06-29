الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

30 يونيو.. الجمهورية الثانية تبدأ من هنا

جريدة الدستور

على أبواب «الجمهورية الثانية» تقف مصر الآن.. بعد شهور قليلة سيقف الرئيس عبدالفتاح السيسى ليعلن، باسم الشعب المصرى، عن التأسيس الجديد للدولة المصرية. 

هذه الجمهورية لها قواعد مُحددة وأضلاع قوية، فالدولة- أى دولة- لا تقوم إلا على دعائم رئيسية، الصحة فى المقدمة طبعًا، ثم التعليم، فالسكن المناسب، وهذا كله «صُلب» العدالة الاجتماعية.

والحق، فإن الدولة المصرية وعلى مدار السنوات الماضية من بعد ثورة ٣٠ يونيو التى نحتفل بالذكرى الثامنة لها هذه الأيام، أَوْلت هذه القطاعات اهتمامًا كبيرًا من أجل تحقيق مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الواسع.

هذه الكلمات «مرور عابر» على «طريق طويل» قطعته الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر.

 

الصحة| مواجهة أعتى الأمراض.. والارتقاء بمنظومة الرعاية

التعليم| مناهج ذكية.. وتخريج عقول مُبدعة لسوق العمل

العدالة الاجتماعية.. زيادة الدعم ومساعدة العمالة وأصحاب المعاشات

الإسكان.. ثورة فى القضاء على العشوائيات وتوفير «شقق» لجميع المصريين

 

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مصر القوية

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