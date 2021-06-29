ملتقى الهناجر الشهري ينعقد تحت عنوان «مصر و7 سنوات من الإنجازات»

تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال أقيم ملتقى الهناجر الشهرى بمركز الهناجر للفنون برئاسة الاستاذ شادي سرور، تحت عنوان (مصر وسبع سنوات من الإنجازات) مساء الثلاثاء 28 يونيو .

أدار الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد الحميد وبدأت الحوار ان مصر هى مهد الحضارات مصر حضارة إسلامية من 1400 عام وفرعونية وقبطية مصر هبة المصريين فمصر باقية فى تراثها مصر ليست زمان واحد ولكن كل الأزمان فمصر مهد الأديان وقدرها جعلها مركز القوى الناعمة فى العالم وايضا جيشها العظيم الذى حقق الأمن وجعلها تضع قدميها على الطريق الصحيح وفى اتجاه الإنجازات وهي ليست شعارات فهناك إنجازات سبع سنوات فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وقال الدكتور عبد المنعم السعيد: الفنون تلهم الشعوب وتطير بهم الى افق ابعد من الخيال والسياسة تضعهم على الارض مرة اخرى ولذلك هناك سؤال مكون من ثلاثة محاور وهي كيف ينظر العالم إلى مصر وماذا ينتظر منها وماذا يريدها العالم أن تكون هناك فلسفة توزيعية بعالمنا المعاصر هو عالم الدول البازخة مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام فهذه الدول تساوت بالأرض فالصين مثلا مات منها 30 مليون فلاح من الجوع والناظر فى التاريخ يجد انه فى القرن التاسع عشر قامت ثورتان اشهرهم الثورة الفرنسية والذي دمرت فرنسا والأخرى ثورة الإصلاح فى انجلترا اوالذى جعل من بريطانيا قوة عظمى .

وأضاف أن ما حدث في مصر من تغيير الخريطة التنموية لمصر ولأول مرة تخرج مصر من وادى النيل الضيق لتلامس البحرين الأبيض والأحمر فلم نعد نعيش على مساحة 3 فى المائة من مساحة مصر وأصبحنا نعيش على ما يقرب من 14.7 في المائة وسوف تزداد لتصبح 25 فى المائة.

وقالت الدكتورة سامية قادرى إن الشخصية المصرية تملك عناصر من القوى تستطيع البناء عليها ولكن هناك تحديات تواجه الشخصية المصرية مثل الظروف التاريخية التى مرت بها ومع ذلك تظل الشخصية المصرية قادرة ويمكن التعويل عليها كما عهدناه.

وقال الدكتور شحاتة غريب إن هناك طفرة كبيرة حدثت فى التشريعات على مدار السبع سنوات الماضية فمثلا فى مجال تمكين المرأة فقد أجرى السيد الرئيس تعديلات فى 2019 تقضي بتعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة الإدارية فأخيرا جاءت القيادة السياسية التي تعي هذا الحق للمرأة خاصة أن الموضوع يتعلق بالكفاءة وليس بالرجل أو المرأة وكانت انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ اكبر دليل على ذلك كما أن هناك قانون محليات سوف ينص على أن تكون ربع المقاعد للمرأة وربع آخر للشباب.

وأضاف شحاته أن هناك اثر مهمة لمؤتمر اسوان 2017 ترتب على ذلك اعلان أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة فى افريقيا وخرج منه ايضا الأكاديمية الوطنية للتدريب مما ادى الى اهتمام كبير جدا لتنمية الصعيد وهذا ما لم يكن يحدث من قبل لذا نالت قرى الصعيد النصيب الأكبر من مبادرة حياة كريمة ومشروع المثلث الذهبي ومشروع قناطر أسيوط الذى يستخدم لتوليد كمية كبيرة من الكهرباء.

تم الملتقى بمصاحبة فرقة عشاق النغم بقياده المايسترو محمد عبد الستار مع وجود كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.

ملتقى الهناجر الشهري

ملتقى الهناجر الشهري