«حجازي»: إهدار ربع مليار جنيه سنويا في إنشاء شبكات غاز لا تستخدم بالمستشفيات

كشف النائب باسم حجازي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن دائرة كفر الشيخ وقلين، إهدار مايقرب من ربع مليار جنيه سنويا فى إنشاء خطوط لغاز النيتروز لمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتعليمية رغم عدم استخدام تلك الخطوط بعد قرار وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى بتاريخ 31 اكتوبر 2008 بوقف استخدام غاز النيتروز بالمستشفيات على أثر الحادثة الشهيرة حيث تسبب الغاز فى وفاة فنانة مشهورة ما أثار الرأي العام حينها.

وأضاف النائب الوفدى خلال كلمة ألقاها أمام لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم بشأن طلب إحاطة قدمه حول صورة وقف إهدار المال العام فى إنشاء شبكات غاز النيتروز لعدم استخدامه فعليا بحضور المهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة أن مصنع النيتروز تم إغلاقه فى مصر وإنشاء شبكات الغاز رغم عدم استخدامه يكلف الدولة 2.5 مليون جنيه تكلفة إضافية فى المستشفى الواحد مشيرا إلى أنه يتم التعاقد على صيانة تلك الشبكات التي لا تعمل وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بتفعيل قرار وزير الصحة الأسبق وعدم إنشاء شبكات غاز النيتروز أو إلغاء القرار سالف الذكر واستخدام الغاز.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالبت بتعديل التشريعات المنظمة للتراخيص الطبية، وإصدار تشريع جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، ليتم ضبط المنظومة وحل مشكلاتها، وأن تكون هناك ضوابط ولوائح تنظم عمل القطاع الخاص في مجال الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن تجاوزات الأسعار في المستشفيات الخاصة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالعلاج الحر، وإصدار قانون جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، يمنح التراخيص لكل المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة.

وشدد على أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية يجب أن يتم تعديلها، لما بها من سلبيات وقصور، ليكون هناك تراخيص للأماكن وتراخيص للأشخاص.

وطلب من ممثل وزارة الصحة بإدارة العلاج الحر، بأنه خلال شهرين أو ثلاثة يتم تقديم تشريع جديد شامل للتراخيص الطبية، وقال إن اللجنة ستعقد جلسات استماع بشأنه.