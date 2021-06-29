بعد اعتماد البابل شيت.. وزير التعليم: لا يوجد وقت إضافي بالامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بعد الاستقرار على الإجابة بنظام البابل شيت فقط بامتحانات الثانوية العامة، أصبح لا وجود لوقت إضافي الآن حيث إن الإجابات على البابل شيت فقط.

وأكد الوزير، خلال رده على استفسارات أولياء الأمور بجروب ادعم طارق شوقي بتطبيق الواتساب، أن المجموع الكلي للثانوية العامة من ٤١٠ درجات كما هو.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة