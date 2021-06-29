الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو في بيت الأمة (صور)

احتفالية حزب الوفد
احتفالية حزب الوفد بذكري ثورة 30 يونيو

 انطلق، منذ قليل، حفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد. 

وبدأ الحفل الذي يقدمه الإعلامي محمد علوي بالسلام الوطني الجمهوري. 

وأكد الإعلامي محمد علوي أن احتفال حزب الوفد يأتي بمناسبة بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة التي نجحت فيها مصر في استعادة هيبتها ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية سطرت على صفحات التاريخ إنجازات عجزت أيادي كثيرة عن تحقيقها. 

 

يأتي الاحتفال بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتى أذهلت العالم أجمع، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربيًا وإقليميًا وإفريقيًا، ووضعت المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.

 

ومن المقرر أن يلقى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، فى هذه المناسبة خطابًا سياسيًا مهمًا يتناول فيه الأوضاع قبل الثورة وبعدها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية وكبار رجال الدولة.

 

وتوافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو توافد منذ قليل أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي للحزب بالدقي، لحضور الاحتفالية التي يقيمها حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. 

 

ودعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة فى هذا الاحتفال المهم. 

 

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا الاحتفال الوطنى، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتى أذهلت العالم أجمع، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربيًا وإقليميًا وإفريقيًا، ووضعت المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة. 

ويلقى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ فى هذه المناسبة خطابًا سياسيًا مهمًا يتناول فيه الأوضاع قبل الثورة وبعدها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية وكبار رجال الدولة.

احتفالية حزب الوفد بذكري ثورة 30 يونيو
احتفالية حزب الوفد بذكري ثورة 30 يونيو
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الوفد حزب أبو شقة ثورة 30 يونيو حزب الوفد مجلس الشيوخ الشخصيات العامة

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