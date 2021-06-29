وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون مشابهة لامتحانات البوكليت السابقة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة التي ستجري في 10 يوليو القادم، ستكون كما كانت من أيام البوكليت من حيث الأسئلة، لكنها يتم ترتيبها في نماذج مختلفة بالضبط كما كان الحال سابقا.

جاء ذلك تعقيبًا من وزير التربية والتعليم، على استفسار من أحد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عبر الجروب التعليمي "طلاب مصر وبناء التعليم"، والذي يقول: "دكتور بعد إذنك حضرتك شرحت في المؤتمر إن الامتحان هيبقى موحد، حضرتك تقصد موحد ومش هيبقى في اختلاف في ترتيب الأسئلة أم موحد بين طلبة علمي وطلبة أدبي؟".

ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا: "يا جماعة الامتحانات كما كانت من أيام البوكليت من حيث الأسئلة، ولكنها يتم ترتيبها في نماذج مختلفة بالضبط كما كان الحال سابقا".

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقًا لجدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة