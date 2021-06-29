الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تؤكد تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر

العاهل البحريني
العاهل البحريني

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، تميز العلاقات الأخوية بين بلاده ومصر في مختلف المجالات في ظل رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص البحريني يحرص كل الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، التي تعد شريكًا استثماريًا وتجاريًا مهمًا لبلاده.


وأشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين- خلال استقباله اليوم الثلاثاء، السفير المصري لدى البحرين ياسر شعبان، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية- بالنتائج المثمرة للزيارة الأخيرة لوفد الغرفة إلى القاهرة وما نتج عنها من اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، قائلًا إن الغرفة تتابع باهتمام بالغ كل ما تم التوافق حوله مع الجانب المصري وأن هناك اتصالات مكثفة بدأت فعليًا بين الجانبين لتنسيق الرؤى وتوحيد الجهود للمضي قدمًا نحو تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.


وشدد على أهمية مواصلة عقد الاجتماعات الثنائية بين المنامة والقاهرة لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في التوجه نحو توفير احتياجات السوق الخليجية من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، داعيًا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية في كلا البلدين بما ينعكس بالإيجاب على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


بدوره، قال السفير شعبان إن القطاع الخاص المصري مستعد للدخول في شراكات مع الجانب البحريني في مجالات الصناعات الدوائية والعلاجية وفي مقدمتها مراكز علاج وزراعة القولون والكبد والمخ والأعصاب لما تمتلكه مصر من خبرات علمية وعملية في هذه القطاعات، معربًا عن تطلعه لمواصلة العمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية، مشيدًا بما تتميز به البحرين من نظام بيئي داعم ومحفز للاستثمار، داعيًا القطاع الخاص البحريني للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر.


وأعرب السفير شعبان عن تطلع مصر إلى تعزيز أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع البحرين والوصول بها إلى التكامل، وترحيبه بآليات التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة التجارة والصناعة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اللقاءات الأخيرة التي جمعتهم بالقاهرة، لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، داعيًا إلى تكليل الجهود والمخرجات بتوقيع المزيد من مذكرة التفاهم بين الجانبين لفتح آفاق أوسع من العمل المشترك.


وأوضح السفير المصري أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بما أسفرت عنه زيارة وفد غرفة البحرين للقاهرة، ويتابع كافة الخطوات بشكل مستمر من أجل البدء في وضع خارطة طريق نحو تنفيذ ما تم التوافق حوله، وفي مقدمته مقترح وزارة التجارة والصناعة بأن تكون البحرين ممرًا للبضائع المصرية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشددًا على أن تلك الخطوة ستسهم في زيادة الحركة التجارية بين البلدين وتفتح العديد من مجالات العمل الأخرى في كلا البلدين.


وفي السياق ذاته، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي، أهمية ترتيب الأولويات في العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، والاستثمار الأمثل للوقت من الجانبين، والعمل الجاد من أجل تحقيق نجاحات يمكن البناء عليها، مشيرًا إلى أن السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تنشيط الصناعات الدوائية يأتي على رأس أولويات العمل في هذه المرحلة.

البحرين مصر المنامة القاهرة مجلس التعاون الخليجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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