الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طالب سرب امتحانات الثانوية الأزهرية عبر «تليجرام» فى سوهاج

ضبط طالب
ضبط طالب

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام قيام قائم على إدارة مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى «تليجرام» بنشر صورة امتحان لإحدى المواد التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية الأزهرية أثناء انعقاده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة (طالب – مقيم بمحافظة سوهاج) وتبين قيامه بإدارتها من خلال أحد الحسابات على ذات التطبيق واستخدامه شريحتين إحداهما في إدارة مجموعة يقوم من خلالها بتسريب الامتحانات عبر تطبيق "واتس آب" والأخرى يتلقى من خلالها المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامى عبر محفظة إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه بمحل إقامته وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية.

وأضاف بأن المحفظة الإلكترونية خاصة بمالك محل لخدمات الهواتف المحمولة، مقيم بمحافظة سوهاج دون علمه بمصدرها، وباستدعائه أيد ما جاء باعترافات المتهم.

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات امتحانات الثانوية الازهرية سرب امتحانات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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