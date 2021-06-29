الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقى يغادر إلى بروكسل لتعزيز التعاون (صور)

الكاظمي
الكاظمي

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لإجراء سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الأوروبي لتعزيز مستوى التعاون  العراقي الأوروبي.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أكد الكاظمي، قبيل مغادرته أن الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عُقدت بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات.

وأضاف أن "العراق يواجه نقصًا موسميًا في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الاجراءات لمعالجته، علمًا بأننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام، ونتطلع إلى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة".

كما أوضح الكاظمي، أن إنتاج الطاقة الكهربائية وصل إلى أعلى مستوى له طوال العقود الماضية، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة، و"ما زلنا بحاجة إلى المزيد من العمل الجاد للارتقاء إلى مستوى استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير الطاقة".

وأكد أن أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال، والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد.

وأضاف أن "هذه الحكومة ورثت إرثًا من سوء التخطيط في مجال الطاقة وعملت خلال العام الماضي على التوسع في الاستثمارات في الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تفعيل استثمار الغاز العراقي، وهو العامل الحاسم في تشغيل محطاتنا الكهربائية ومعظمها  يعمل على الغاز، ما يعكس سوء التخطيط السابق وعدم وجود خطط استراتيجية في هذا المجال".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن المباحثات التي سيجريها مع دول الاتحاد الأوروبي ستركز على هذا المجال بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية الأخرى.

الكاظمي يتوجه إلى بروكسل
الكاظمي يتوجه إلى بروكسل
الكاظمي يتوجه إلى بروكسل.jpg1
الكاظمي يتوجه إلى بروكسل.jpg1
الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحاد الأوروبي بروكسل

رئيس التحرير

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