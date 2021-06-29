الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

3 أيام أسبوعيًا

تعرف على مواعيد عرض الجزء الثاني من مسلسل «ليه لا»

مسلسل لية لا
مسلسل لية لا

استطاعت النجمة منة شلبي أن تحقق حالة نجاح كبيرة من خلال مسلسلها الجديد "ليه لا" وذلك في جزئه الثاني، بعدما أحدثت حالة رواج كبير على السوشيال ميديا بفعل قصته، وذلك على الرغم من عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية .

 

العمل يتم عرضه ثلاث مرات في الأسبوع في أيام "الأربعاء، الخميس، والجمعة" من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر مساء، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

حيث من المرتقب أن يتم عرضه غدًا الأربعاء، بعدما لم يعرض خلال الأيام الأربعة الماضية، ليعود مرة أخرى غدًا في العاشرة مساءً، ويتم عرض حلقته الجديدة.

 

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى، وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! حول أمينة التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك.

 

الجدير ذكره أن مسلسل ليه لأ في جزئه الثاني من بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، وعدد أخر من الفنانين، تأليف مريم نعوم، وإخراج مها أبو عوف.

 

تتعاون منة شلبى للمرة الثالثة مع النجم أحمد عز في فيلم "الجريمة" وتعاونت منة شلبى مع أحمد عز فى السينما خلال فيلم "بدل فاقد" تأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء، وفيلم "شباب تيك أوى" للمخرج سعيد مرزوق، بينما تتعاون منة مع المخرج شريف عرفة للمرة الثانية على التوالى بعد فيلم النمس والإنس بطولة محمد هنيدى والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة .

السوشيال ميديا المملكة العربية السعودية شريف عرفة سارة عبدالرحمن مريم نعوم المنصات الإلكترونية محمد دياب مسلسل ليه لا مواعيد عرض مسلسل ليه لأ الجزء الثاني ليه لأ الجزء الثاني الفنانة منة شلبي

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