الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«الإجابة بالجاف ولا الرصاص؟».. توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار أحد طلاب الثانوية العامة بشأن نوع القلم المستخدم في الإجابة على البابل شيت، قائلًا: "قلم جاف أزرق أو أسود".

وأضاف الوزير عبر جروب "ادعم طارق شوقي" بتطبيق واتس آب: "وممكن تظليل خفيف بالرصاص لو الطالب غير متأكد وعند التأكد يستخدم قلم جاف أزرق أو أسود للإجابة النهائية".

وجاء نص سؤال الطالب الموجه للوزير: "كنا عايزين نعرف الإجابة في البابل شيت بالجاف ولا الرصاص".

يذكر أنه من المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو القادم، ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:
- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات
- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة
- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة
- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم
- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات
- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات
- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة
- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة
- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات
- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة


وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقًا جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:


- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات
-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة
- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات
- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات
- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم
- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ ساعات
- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات
- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

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