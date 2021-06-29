23 مليون مشاهدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» الجديدة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة راعت أثناء الإعداد للحملة الإعلامية للتوعية بالمخدرات "أنت أقوى من المخدرات" على اتباع الأسلوب العلمي الرصين في صياغة رسالة الحملة وفي تصميمها واختيار قالبها الفني، حيث تم اختيار الفئة العمرية المستهدفة وفقًا لنتائج الأبحاث والدراسات التي تؤكد أن الوقاية يجب أن تبدأ رسائلها في مخاطبة الفئة العمرية الأصغر من 12 إلى 16 عامًا.

وأكدت أنه لأول مرة في تاريخ الحملات الإعلامية للوقاية من المخدرات في مصر أن يتم توجيه نسخة للفتيات، لكسر حاجز الصمت تجاه مشكلة تعاطي الفتيات؛ وجاءت الحملة استجابة لتنامي حالات التعاطي بين الفتيات، حيث بلغت نسبة الفتيات المتقدمات للعلاج في عام 2020 (6%) من إجمالي الحالات المتقدمة للعلاج والبالغ عددهم (140 ألف) فرد.

وأشارت إلى أن الوزارة حرصت في إطار الإعداد لهذه الحملة علي عقد جلسات استماع للشباب، وكذلك للمتعافين لمعرفة آرائهم في شكل ومضمون الحملة وهو ما ظهرت انعكاساته بشكل واضح في تفاعل الشباب مع الحملة على وسائط التواصل الاجتماعي، وبلغت ما يقرب من (23 مليون) مشاهدة، كما ساهمت الحملة في زيادة الطلب على العلاج خلال فترة بثها بنسبة (400%).

جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام ، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والأستاذ حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذ محمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.