هاشتاج «حتى لا ننسى جرائم الإخوان» يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج «حتى لا ننسى جرائم الإخوان» قائمة الأكثر رواجًا بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث استعاد رواد السوشيال ميديا جرائم الإخوان الجماعة الإرهابية على مدار السنوات الماضية.

هاشتاج حتى لا ننسى جرائم الإخوان

شارك المغردون بآلاف «التويتات» عبر الهاشتاج، حيث نشرت «حنان» صورًا لثورة 30 يونيو، قائلة: «اللي نزل في 30 يونيو وكان رافض حكم الإخوان وساند جيش مصر»، ونشرت أخرى صور شهداء مذبحة كرداسة وعلقت: «البشاعة والوحشية تتمثل في الجماعة الإرهابية كله موثق صوت وصورة».

هاشتاج حتى لا ننسى جرائم الإخوان

كما غرد خالد محمد بصورة لصفوت حجازي ذكر بها كلماته وهي «اللي هيرش مرسي بالميه هنرشه بالدم».

هاشتاج حتى لا ننسى جرائم الإخوان

ونشر آخر صور الإرهابي محمود رمضان الذي ألقى الشاب من أعلى السطح في الإسكندرية، معلقًا: «محمود رمضان الداعشي الذي تم إعدامه جزاء مستحق لأفعاله وإخواني آخر يجهز عليهم بالسكاكين هؤلاء هم الداعون للخروج والثورة».

هاشتاج حتى لا ننسى جرائم الإخوان

هاشتاج حتى لا ننسى جرائم الإخوان

هاشتاج حتى لا ننسى جرائم الإخوان