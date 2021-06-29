هل انفصال هاري وميجان الحل الوحيد لعودة استقرار العائلة المالكة؟.. خبير يجيب

زعم خبير ملكي أن الأميرين هاري وويليام لن يعالجا أبدًا الخلاف بينهما طالما أن ميجان ماركل دوقة ساسكس مازالت متزوجه من الامير هاري.



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه يقال إن الأخوين كانا يتنازعان بشدة خلف الكاميرات في جنازة جدهم الأمير فيليب، وبالكاد تحدثا مع بعضهما البعض منذ انتقل دوق ودوقة ساسكس هاري وميجان إلى الولايات المتحدة ليعيشا حياتهم الخاصة.



وقال الخبير الملكي الآن هوجو فيكرز إنه ليس هناك فرصة لأن ينهي الأخوان الخلاف بينما ميجان موجودة لأن زوجها ببساطة تحت سيطرتها ولا يدرك الضرر الذي ألحقه بشقيقه.



وتابع: "لا أعرف ما الذي يمكنهم فعله في ظل الظروف الحالية ... يجب على هاري أن يستيقظ على ما يحدث، لان الوضع اصبح مزعجا للغاية".



وأضاف أن "هاري تحت سيطرة ميجان ليس من الممكن حقًا حتى يخرج من ذلك"، ملمحًا إلى أن إنهاء علاقته بها قد يكون الطريقة الوحيدة لإصلاح العلاقات مع شقيقه.



وسيجتمع الشقيقان يوم الخميس عندما يكشفان النقاب عن التمثال التذكاري لأمهما الراحلة الاميرة ديانا ، في ذكرى ميلاد ديانا الستين.



ادعاءات الأمير هاري

وكان هاري قد ادعى أن والده الأمير تشارلز توقف عن تمويله العام الماضي خلال مقابلته المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري، ولكن وفقًا لمصادر ملكية، فقد تسبب الحوار في صاعد الخلافات بين الأسرة.



وكشف دوق ساسكس لأوبرا وينفري أن عائلته “قطعت حرفيا، ووقفت تمويله”.



وقال مصدر ملكي إن الأمير تشارلز كان مستاءً للغاية من أكاذيب الأمير هاري وادعاء قطع التمويل عنه.



وأضاف المصدر: "في البداية لم يفعل شئ واستمر في إعالته بعض الوقت، ولكن كانت هناك نقطة عندما قرر تشارلز أن هذا يكفي".