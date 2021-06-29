مصادر تكشف: الأمير هارى يتنازل ويستعد للتصالح مع شقيقه الأكبر

كشف مؤرخ ملكي عن أن الأمير هاري مستعد للاعتراف بأن مزاجه المتقلب لعب دورًا كبيرا في خلافه مع شقيقه الأكبر الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

وحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن الشقيقين سيجتمعان يوم الخميس، عندما يكشفان النقاب عن التمثال التذكاري لأمهما الراحلة الأميرة ديانا معًا، في ذكرى ميلادها الستين.

ويعتقد المؤرخ الملكي روبرت لاسي أن هاري هو الوحيد الذي قد يكون مستعدًا للاعتراف بأخطائه، ومن المتوقع أن يبرم الشقيقان هدنة مؤقتة بعد خلافهما الفترة الماضية.

وقبل الحفل قال روبرت لاسي، مؤلف كتاب معركة الأخوة، إنه يعتقد أن هاري هو الوحيد الذي قد يكون مستعدًا للاعتراف بالأخطاء والندم على سلوكه خلال العامين الماضيين.

وتابع: "من ناحية، لدينا ويليام الذي لا يبدو أنه مستعد للتنازل عن أي شيء، وعلى الجانب الآخر أخبرني الأصدقاء أن هاري لن يمانع في المصالحة ومن ثم ميجان هي التي تتمسك بأسلحتها بشأن هذه القضية".

وأضاف: "من المؤسف للغاية أن ميجان لم تستجب لدعوات الصلح الماضية".

كما تابع: "لماذا لا تقول ميجان إن ما شعرت به خلال وجوده في القصر ملكي مجرد ضغط؟، وإنها غير معتادة على هذا النظام المعقد أو توترها بسبب الحمل فقط وعدم قدرتها على النوم جيدا".

وسيقف دوق كامبريدج ودوق ساسكس كتفا بكتف يوم الخميس عند إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا في صنكن جاردن في قصر كنسينجتون.

من جانبه، قالت الخبيرة الملكية كاميلا توميني إنه في حين تم وصف رحلة عودة هاري إلى المملكة المتحدة على أنها فرصة للدوق للتصالح مع ويليام ، يبدو الآن من غير المرجح أن تحقق محادثات السلام أي تقدم كبير.

ومع ذلك، من المتوقع أن يقوم الأخوان بهدنة مؤقتة خلال حضورهما معا حفل إحياء ذكرى ميلاد والدتهما الراحلة الأميرة ديانا.