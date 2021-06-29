مصطفى النجار يكشف أسباب تراجعه عن نشر كتاب «المسحة»

تراجع الناشر مصطفى النجار مدير دار المؤسسة للنشر والتوزيع عن إصدار كتاب "المسحة" للكاتب أشرف الخمايسي، والذي كان من المقرر طرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها لـ52 والتي تبدأ من 30 يونيو وحتى 15 من يوليو المقبل".

وكتبت الدار على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقول:" إذ تؤكد دار المؤسسة للنشر والتوزيع على تراجعها عن إصدار كتاب "المسحة" للكاتب أشرف الخمايسي بشكل نهائي وقاطع".

تواصلت “الدستور” مع مصطفى النجار مدير دار المؤسسة للنشر والتوزيع والذي قال: “رأت دار المؤسسة أن نتجنب أي شبهة للإساءة لأي شخصيات عامة، فوجدنا انه من الأسلم والأكثر احتراما ان نتراجع عن هذا بمحض إرادتنا”.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "المحتوى لا يوجد به اي شئ يسئ لخالد منتصر ولكن الغلاف البعض رأى أنه يسئ إليه، والحقيقة لم يتواصل معي أحد بشكل عام، لكنني راجعت نفسي بعدما قرات كلام الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد والذي كتب رأيه بشكل محايد جدًا في الكتاب، وذكر في المنشور الذي كتبه على صفحته يقول:" من الأفضل ان تراجع الدار موقفها"، واستمعت لكلام عبد المجيد وبالفعل راجعت موقفي وأعلنت عن عدم صدور الكتاب، من الممكن ان اتفهم ان احد متابعي خالد منتصر يكتب مثل هذا ولكن كلام ابراهيم عبد المجيد مهم جدا".

وأكمل: " كتاب زيتونة زيدان لم يحدث عليه أي لغط، وكان اللغط على الفكرة نفسها، ولكن اللغط هنا على الغلاف نفسه ولهذه الأسباب قررت عدم صدور الكتاب.

يشار إلى أن دار المؤسسة للنشر والتوزيع كانت قد طرحت في وقت سابق كتاب “المسحة” للكاتب المصري أشرف الخمايسي، وذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأثار الكتاب ردود أفعال كثيرة جدا ما بين مؤيد ومعارض، وكتب الكثير من الكتاب الكبار عن استيائهم من الغلاف والذي لا يليق.