«فشلت في الالتزام بالدايت».. اعترافات صلاح جاهين للتخلص من السمنة

"أنا عشقت الشعر منذ طفولتي، وكنت أسمع أمي وأبي يؤكدان كلامهما دائمًا بأمثلة في شكل بيت شعر تقوله أمي للتدليل على وجهة نظرها، وكانت لدينا مكتبة قرأت كل ما فيها من دواوين خصوصًا أعداد مجلة أبولو التي شدت انتباهي وأنا في الرابعة عشرة من عمري، وقبل ذلك كنت أقرأ قصصًا لكتاب مثل توفيق الحكيم ومحمود تيمور". هكذا حكى الشاعر الراحل صلاح جاهين عن الشعر في طفولته، وذلك في حواره لجريدة "الجمهورية" 1985.

واعترف الشاعر الراحل صلاح جاهين عن مشكلته التي واجهها مع زيادة وزنه، وقال إنها مشكلة تواجهه منذ زمن، وحاول أكثر من مرة التخلص منها، لفترة أكثر من عشر سنوات، لكنه فشل.

وبعد هذه المحاولات التي بذلها "جاهين"، وصل وزنه في تلك الفترة إلى 91 كيلوجرام، قال: "وما زلت أطمع في إنقاص وزني 21 كيلو أخرى، والذي جعلني أفشل في إنقاص وزني هو أدوية الاعتدال النفسي التي كنت استعملها، فهي تمنع أي مجهود لإنقاص الوزن وتساعد على زيادته".

وكان صلاح جاهين يستغني عن أدوية الاعتدال النفسي أثناء وجوده خارج مصر، وبالتدريج استطاع التخلي عنها تمامًا، قائلا: "وهذا أفضل حدث في حياتي، لأن آلام العمود الفقري قلت وقدرتي على التركيز زادت".

كما كان صلاح جاهين يمارس الرياضة في الخارج، وتعهد وقتها للأطباء بالاستمرار في ممارسة الرياضة، لكنه لم يستطع إلا الالتزام بالسير على النظام الغذائي.

الزواج

تزوج الشاعر صلاح جاهين للمرة الأولى من سوسن زكي، عام 1955، وأنجب منها بهاء وأمينة، والصدفة وحدها هي التي قادتهما إلى تلك النهاية، فقد عشقت الرسم وأرادت الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لكن أسرتها منعتها من ذلك، فالتحقت بالعمل في مؤسسة الهلال كرسامة.

وهناك التقى الرسام المصري بزوجته المستقبلية، حيث كان يعمل في مجلة "التحرير" التي يتم طبعها في الدار، فكان لقاؤهما صدفة، ثم تعارفا بعدها وبوساطة أحد الأصدقاء تمت خطبتهما وتزوجا بعد فترة بسيطة.

زواج "جاهين" و"سوسن" تم بعد أن اتفقا على الصراحة الشديدة في كل الأمور، فأخبرها أن عمله أهم شيء في حياته تليه هي، كما أخبرها أنه سيصارحها عندما يحب امرأة أخرى وهو ما حدث بالفعل.

عندما أحب السيدة منى قطان، اعترف لزوجته بالحقيقة، وهو ما كان سبب الانفصال بينهما بعد زواج دام 12 عامًا، ورغم الانفصال لم تتأثر علاقته بأبنائه أو أم أولاده، فقد كان يهتم بهم في المناسبات.

وفي عام 1976 قرر "جاهين" بناءً على رغبته الشخصية أن يردها إلى عصمته، لأنه تأكد أنها لا تزال تحبه، فعادت الحياة بينهما مرة أخرى ولكن "على الورق" وحتى وفاته.