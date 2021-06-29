الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«إنت قليل الأدب».. اعترافات أحمد فؤاد نجم عن أزماته مع أم كلثوم وناصر

أحمد فؤاد نجم
أحمد فؤاد نجم

"لم أمدح عبد الناصر، بل وصفته كما أراه والـ 18 سنة اعتقال منها 9 سنوات دفاعًا عن عروبة مصر".

تحدث الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم عن علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر والموقف الذي جمعه به في حواره لجريدة "الكرامة" 2006.

وقال أحمد فؤاد نجم إنه التقى الرئيس عبد الناصر ذات مرة، وقال له:"سوف أقول لك أشياء لا يستطيع أحد أن يقولها لك"، فرد عليه جمال: "قول يا سقراط، فقال "الفاجومي":"أنا مش خايف منك، ولا عايز منك حاجة، لكن الجماعة من حواليك إذا جاء إليهم موشى ديان سيلتفون حوله، فرد ناصر: "إنت قليل الأدب".

وروى أحمد فؤاد نجم (الفاجومي)، أنه في فترة اعتقال الشيخ إمام، 3 سنوات في زنزانة انفرادية، وكان برفقته، أرسل نايف حواتمه للرئيس جمال عبد الناصر بأن فؤاد نجم لديه قرحة وينزف، فرد عليهم:"لا يكلمني أحد عن نجم، فلن يخرج من السجن طوال حياتي".

وقال نجم: رغم هذا الموقف إلا أن الرئيس عبد الناصر سيظل في داخله أميرًا للفقراء، وكان بعض الأشخاص أثناء وجود الفاجومي في المعتقل يأخذون أموالًا من الرئيس القذافي باسمه، وقال نجم عن ذلك:"هذا عرفته فيما بعد من اللواء يوسف الدوبري مدير شركة "ش"، وكنت ذاهبا من الجزائر بفكرة أن التجربة الليبية تجربة جادة، وسألني القذافي: ماذا تعمل الآن؟ فرديت عليه: أنا أقوم بعمل فرقة غناء، وأستعين من كل بلد عربي بشخص واحد، ونستطيع بهذه الفرقة أن نعبر الحدود العربية، وأسميتها فرقة المستقبل، فقال لي القذافي: ما هو الدعم الذي أستطيع تقديمه لك؟ فقلت له: "أن تبتعد عني". 

مع أم كلثوم 

الشاعر أحمد فؤاد نجم عُرف بتصريحاته الصدامية التي لا يجامل فيها أو يتورع في قول رأيه مهما كلفه الأمر، وكانت قصيدة "كلب الست" دليلًا على ذلك، فلم يتوانى في أن يكتب قصيدة يهجو كوكب الشرق أم كلثوم التي اعترفه بحبه لها.

عضً كلب السيدة أم كلثوم أحد المواطنين ويدعى "إسماعيل" فقبض عليه وتم الإفراج عن الكلب حسب قصيدة "نجم" التي يقول في مطلعها: "في الزمالك من سنين، وفي حي النيل القديم، قصر من عصر اليمين، ملك واحده من الحريم، سيطها أكبر من الأدان، يسمعوه المسلمين والتتار والتركمان، والهنود والمنبوذين، ست فاقت على الرجال في المقام والاحترام، سيط وشهرة وتل مال يعني في غاية التمام".

أم كلثوم جمال عبد الناصر الفاجومي احمد فؤاد نجم عروبة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب.. مشوار الجمهورية الجديدة 

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

رسميًا.. اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لـ«بيراميدز»

قائد قوات الدفاع الجوى: حماية سماء مصرضد كل من تُسوِّل له نفسه الاقتراب منها

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين

بالإمارات.. إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في الخليج