«إنت قليل الأدب».. اعترافات أحمد فؤاد نجم عن أزماته مع أم كلثوم وناصر

"لم أمدح عبد الناصر، بل وصفته كما أراه والـ 18 سنة اعتقال منها 9 سنوات دفاعًا عن عروبة مصر".

تحدث الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم عن علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر والموقف الذي جمعه به في حواره لجريدة "الكرامة" 2006.

وقال أحمد فؤاد نجم إنه التقى الرئيس عبد الناصر ذات مرة، وقال له:"سوف أقول لك أشياء لا يستطيع أحد أن يقولها لك"، فرد عليه جمال: "قول يا سقراط، فقال "الفاجومي":"أنا مش خايف منك، ولا عايز منك حاجة، لكن الجماعة من حواليك إذا جاء إليهم موشى ديان سيلتفون حوله، فرد ناصر: "إنت قليل الأدب".

وروى أحمد فؤاد نجم (الفاجومي)، أنه في فترة اعتقال الشيخ إمام، 3 سنوات في زنزانة انفرادية، وكان برفقته، أرسل نايف حواتمه للرئيس جمال عبد الناصر بأن فؤاد نجم لديه قرحة وينزف، فرد عليهم:"لا يكلمني أحد عن نجم، فلن يخرج من السجن طوال حياتي".

وقال نجم: رغم هذا الموقف إلا أن الرئيس عبد الناصر سيظل في داخله أميرًا للفقراء، وكان بعض الأشخاص أثناء وجود الفاجومي في المعتقل يأخذون أموالًا من الرئيس القذافي باسمه، وقال نجم عن ذلك:"هذا عرفته فيما بعد من اللواء يوسف الدوبري مدير شركة "ش"، وكنت ذاهبا من الجزائر بفكرة أن التجربة الليبية تجربة جادة، وسألني القذافي: ماذا تعمل الآن؟ فرديت عليه: أنا أقوم بعمل فرقة غناء، وأستعين من كل بلد عربي بشخص واحد، ونستطيع بهذه الفرقة أن نعبر الحدود العربية، وأسميتها فرقة المستقبل، فقال لي القذافي: ما هو الدعم الذي أستطيع تقديمه لك؟ فقلت له: "أن تبتعد عني".

مع أم كلثوم

الشاعر أحمد فؤاد نجم عُرف بتصريحاته الصدامية التي لا يجامل فيها أو يتورع في قول رأيه مهما كلفه الأمر، وكانت قصيدة "كلب الست" دليلًا على ذلك، فلم يتوانى في أن يكتب قصيدة يهجو كوكب الشرق أم كلثوم التي اعترفه بحبه لها.

عضً كلب السيدة أم كلثوم أحد المواطنين ويدعى "إسماعيل" فقبض عليه وتم الإفراج عن الكلب حسب قصيدة "نجم" التي يقول في مطلعها: "في الزمالك من سنين، وفي حي النيل القديم، قصر من عصر اليمين، ملك واحده من الحريم، سيطها أكبر من الأدان، يسمعوه المسلمين والتتار والتركمان، والهنود والمنبوذين، ست فاقت على الرجال في المقام والاحترام، سيط وشهرة وتل مال يعني في غاية التمام".