الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فتح»: عمليات هدم المنازل وتشريد أصحابها جريمة حرب

روحي فتوح،
روحي فتوح،

أدان المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، عمليات هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم في منطقة حي البستان في سلوان شرقي القدس.

وقال فتوح في بيانه، اليوم الثلاثاء، إن عمليات هدم المنازل وتشريد أصحابها جريمة حرب ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وتهجير قسري لمئات المواطنين في الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في القدس، والتي تهدف الى تهويد المدينة، وطمس الهوية الفلسطينية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وحمل فتوح حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي لا يملك إلا الإرادة الصلبة، التي لا يمكن للاحتلال كسرها، وبصموده وثباته على أرضه، ستفشل جميع المؤامرات، من خلال التحام شعبنا وحشد كل طاقاته لدعم أصحاب البيوت المهددة، وتعزيز صمودها.

كما طالب فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الى تحمل مسؤولياتها بحق ما يجري، والتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال من هدم المنازل، وتشريد للمواطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال من خلال المحكمة الجنائية، والمحافل الدولية.

وشدد فتوح علي أن الرئيس محمود عباس يتابع جرائم الاحتلال، ويواصل اتصالاته مع مختلف الاطراف ذات العلاقة لوقف المجازر والجرائم الاسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطيني .

وفي وقت سابق من اليوم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، متجرا فلسطينيا في حي سلوان بالقدس الشرقية.

فيما اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين اتهموا السلطات بالتمييز في المعاملة فيما يتعلق بتصاريح البناء في المدينة.

وهدمت جرافة رافقتها الشرطة الإسرائيلية محل جزارة مملوكا لأحد المواطنين في الحي المطل على المسجد الأقصى، وفقا لوكالة رويترز.

ويعد المتجر واحدا من 8 عقارات على الأقل قال السكان إنه تقرر هدمها ويقول السكان إن كثيرين منهم يقيمون هناك منذ عقود حتى من قبل حرب 1967. 

وخصصت السلطات الإسرائيلية الأرض لإقامة حديقة، وتقول إن المنازل والمتاجر بنيت بشكل غير قانوني.

من جانبه، قال محمود بسيط، الذي يدير محل الجزارة، إن أسرة من 14 فردا كانت تعتمد في عيشها على الدخل من هذا المتجر.

 وأضاف بسيط فى تصريحاته لوكالة رويترز، أنهم ليس لديهم أي مصدر دخل آخر، وأنه سيتعين عليه البحث عن عمل جديد.

فتح روحي فتوح فلسطين سلوان هدم المنازل الإحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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