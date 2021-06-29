الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جامعة يابانية تطور جهازًا قادرًا على الكشف عن الخلايا السرطانية

الخلايا السرطانية
الخلايا السرطانية

طوَّرت مجموعة بحثية في جامعة "كوماموتو" اليابانية جهاز "ميكروفلتر" يمكنه فصل كميات ضئيلة من الخلايا السرطانية في الدم والتقاطها بسهولة، ما يسهم في تطوير تقنيات جديدة لتشخيص السرطان تعتمد على الخلايا السرطانية في الدم، مثل الكشف المبكر عن طريق فحص الدم، وإدارة ما بعد الجراحة، ومراقبة المرض.
ويحتوي دم مرضى السرطان على كميات ضئيلة من الخلايا السرطانية (CTCs) التي انفصلت عن موقع السرطان الأساسي، ومع ذلك، فإن كمية هذه الخلايا ليست سوى عدد قليل لكل مليلتر، في حين أن عدد خلايا الدم الحمراء أو البيضاء بالمليارات؛ ما يجعل من الصعب للغاية فصلها واكتشافها. 
ورغم من تطوير أجهزة الكشف عن مركبات الكربون الكلورية فلورية في الماضي، إلا أنها تتطلب معدات وكواشف باهظة الثمن، في حين يمكن لجهاز "الميكروفلتر" الجديد، الذي لا يتعدى حجمه راحة اليد وطورته مجموعة أبحاث جامعة "كوماموتو" في اليابان، تنفيذ عملية فصل الخلايا السرطانية (CTCs) بمنتهى السهولة وبتكاليف زهيدة دون الحاجة إلى معدات كبيرة.
وأظهر الباحثون، أثناء تقييم الجهاز، أنه يمكن أن يلتقط الخلايا السرطانية حتى عند تركيز خمس خلايا سرطانية فقط في مللي واحد من الدم السليم، ونظرًا لوجود حوالي خمسة مليارات خلية دم (حمراء وبيضاء) في المللي الواحد من الدم، فقد أثبت الجهاز قدرة عالية جدًا على الكشف عن هذه الخلايا.
كما وجد الباحثون أيضًا أن الجهاز لم يمتص أية خلايا دم تقريبًا؛ ما يحقق معدل إزالة خلايا الدم بأكثر من 98%، بجانب أن لديه قدرة عالية على الكشف الانتقائي. 
وقال البروفيسور"يوتا تاكاشيما"، المشرف على تطوير الأبحاث في جامعة "كوماموتو": "يوضح هذا العمل أن جهاز التصفية الدقيقة الخاص بنا يمكنه الكشف بدقة عن كميات ضئيلة من الخلايا السرطانية في الدم. ونتوقع أن يتم اعتماده لتشخيص وعلاج السرطان، بما في ذلك التشخيص المبكر للسرطانات التي لا يمكن اكتشافها بالتصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب والتصوير المقطعي، نخطط لاستخدام عينات الدم التي تبرع بها مرضى السرطان للتحقق من التطبيق العملي والسريري لهذه الطريقة".

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