رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محكمة مصر الجديدة

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، أعمال تطوير محكمة مصر الجديدة، عقب تفقده إزالات منطقة بطن البقرة العشوائية قبل قليل، تمهيدًا لبدء تطويرها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، ترأس الاجتماع الأسبوعى للمجلس اليوم، لاستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وفى بداية الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث شهد هذا اليوم خروج ملايين المصريين منتفضين ضد قوى الشر والظلام، ليستعيدوا بتلك الثورة هويتهم وينقذوا البلاد من الفوضى والانهيار فى واحدة من أعظم الثورات في التاريخ.

وجدد رئيس الوزراء العهد بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ سعيًا لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، بما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أننا نشهد خلال هذه الفترة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى مختلف القطاعات، وهو يُعد انطلاقة حقيقية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى أكد أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يؤهلنا لبداية الجمهورية الجديدة، التى نستهدف فيها رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بما يسهم فى إرساء دعائم الاستقرار.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة العراق الشقيق، مشيراً إلى أن مصر تعمل على بناء مرحلة جديدة من التعاون سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري العراقي الأردني، والانطلاق نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة تهدف بالأساس لتعزيز العمل العربي المشترك، في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث، مؤكداً أن الاستقبال التاريخى للرئيس السيسي خلال هذه الزيارة إنما يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط بين البلدين الشقيقين، ويؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية.

