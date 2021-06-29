بدء مؤتمر صحفي لإعلان نتائج تحليل مشاهد دراما رمضان 2021

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2021 ومقارنتها بالسنوات الماضية.

جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام ، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام - جامعة القاهرة، وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

وكانت نيفين القباج قد كرمت أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ أرواح".

وأكدت القباج أن تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة، ما يضع أمام الوزارة مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من 12 مركزًا علاجيًا في 7 محافظات إلى 27 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025- والتي وافق رئيس الجمهورية "مبدئيًا" على رعايتها رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2025.