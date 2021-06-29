علاء عابد: «حياة كريمة» أحدث نقلة نوعية في حياة أهالينا بالقرى

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة حريصة على الوصول إلى حلول إيجابية لإنهاء مشاكل المواطنين، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على إنهاء مشاكل المواطنين، ونرى حياة كريمة الذي أحدث تغييرا شاملا في القري المصرية، وهو المشروع الخدمي الشامل الذي أحدث نقلة نوعية في حياة أهالينا بالقرى.

وأرجأت لجنة النقل والمواصلات، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية لحين حضور ممثل من وزارة الإسكان.

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، وزارة التخطيط بضرورة إدراج طريق أم زغيو في خطة العام الحالي، حيث أن الطريق له بعد استراتيجي حيث يربط بين عدة طرق هامة سواء الطريق الصحراوي والطريق الساحلي.

كما ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت، بشأن عدم البدء في تنفيذ طريق الرياينة مركز أرمنت إلى نجع حمادي بطول 24 كم اختصاراً للطريق الآخر بطول 145 كم.

وأكد النائب محمد بهجت أن الطريق يخدم مركز أرمنت ومركز إسنا وقد عاينت هيئة الطرق بمحافظة قنا منذ ٢٠١٢ ومعاينة أخرى من المحافظة ولم يتم عمل شيء في الطريق.

اللواء عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، بمجرد تقديم طلب الإحاطة، تم مخاطبة هيئة الطرق والكباري

ومن جانبه قال ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري الطريق مدرج اشتغلنا في الطريق منذ عامين بمسافة ٢٢٠ كيلو وانتهينا من ديروط الي أسيوط، والمسافة من ارمنت لنجع حمادي سننتهي في ١/١/٢٠٢٢.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلالم كهربائية عند مدخل قرية أبيس العاشرة بمحافظة الإسكندرية نظراً لتكرار وقوع الحوادث.

وقال النائب محمد جبريل إنه تقدم بطلب عمل سلم كهربائي لمنطقة أبيس لأن بها العديد من المدارس وفلاحين، وهناك حركة متواصلة للمواطنين يحملون احتياجاتهم اليومية، وهناك العديد من الحوادث، وبالتالي كان لابد من التقدم بطلب إحاطه لوقف نزيف الدماء في هذه المنطقة لإنشاء كوبري مشاة أو سلم كهربائي.

وأكد مسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري، أنها غير مختصة بإنشاء السلم الكهربائي.

وأوصت اللجنة بمخاطبة المرور والإدارة العامة للمرور بمحافظة الإسكندرية.